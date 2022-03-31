Türkiye-Rusya arasında gıda hattı açılıyor

Barış SEDEF

Palmali ve Spring Marine ortak girişimiyle, ağırlıklı olarak gıda ürünlerinin taşınması hedefiyle Rusya-Türkiye arasında nakliye hattı kurulacağı bildirildi. Açıklamaya göre, Rusya ile Türkiye arasında hizmet vermek üzere, dört gemiden oluşan bir konteyner hattı devreye girecek. Spring Marine Genel Müdürü Sabahattin Su, hattı Nisan ayının sonuna kadar açmayı planladıklarını söyledi.

Firma olarak hat projesi konusunda çalışmalar yaptıklarına yapan Spring Marine Genel Müdürü Sabahattin Su, “Rusya ile Türkiye arasında 2022 Nisan sonuna kadar başlangıç olarak dört gemiden oluşan konteyner hat projemiz olacak. Birçok firmanın savaş ve riskler nedeniyle bölgeye gitme hususunda imtina etmesi bizi bu tarz bir yatırım yapmaya sevk etti. Hem Türkiye hem de Rusya’nın böyle bir projeye ihtiyacı var. Özellikle gıda sektöründe bir markete girdiğiniz zaman entegre bir yapının olması gerekiyor. Biz de aksayan bu yapımının bir ayağını tamamlayarak iki ülke arasında başta ayçiçek olmak üzere gıda taşımaları yapacağız. Konteyner işi bizim için yeni bir iş olacak bu doğrultuda kadrolarımızı oluşturuyoruz. Şu anda gemiden çok yük var. Birçok hat Rusya’ya gitmeyi kendisine yasakladı. Bazılarına ise ABD gidilmemesi yönünde yaptırım uyguladı” diye konuştu.

Atıl halde bulunan 6 gemi 2022 Haziran’da aktif olacak

Atıl halde bulunan 15 geminin önemli bir kısmını yeniden aktif hale getirdiklerini anlatan Su, tanker gemileri içerisinde suya indirilen General Polad Hashimov’un altıncı gemi olduğunu kaydetti. Üç geminin de çeşitli tersanelerde tamir bakım işlemlerinin devam ettiğini ve nisan ayının ortasında bu gemilerin aktif hale geleceğine dikkat çeken Su, “Tanker olarak toplamda 9 gemiyi aktif hale getireceğiz. General Polad Hashimov denizlerde de gidebilen bir nehir gemisi en önemli özelliği bitkisel yağları taşıyacak donanımlara sahip olması. Geçenlerde bu geminin kardeş gemisi ülkemize ayçiçek yağını getirdi” ifadelerini kullandı. Mevcut gemilerin gemi inşa ve tamir bakım endüstrisine minimum katkısının 15 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Su, “Gemilerde çalışan personelleri de işin içerisine dahil ettiğimiz zaman minimum bin 15 geminin aktif hale gelmesinin ortalama bin 500 haneye doğrudan etkisi var. Ayrıca yan sanayiye de ciddi bir katkımız var” diye konuştu. Kalan 6 geminin de 2022 Haziran’da denizde olacağına işaret eden Su, böylece 15 geminin tamamının devrede olacağını belirtti. Her biri gemiye yaklaşık 200 bin dolarlık yatırımla balas water treatment sistemleri yaptığını ileten Su, yakıt konusunda da 0,5 maksimum sülfür yakıtlarını kullandıklarını söyledi. Haftalık 78 bn dolar sgorta bedel ödüyor Yeni projeler konusunda ortakları Mübariz Mansimov’un yapmak istediği 12 bin 500 tonluk hem kuru yük hem de bitkisel yağ taşıyabilecek gemi inşa projelerinin bulunduğuna dikkat çeken Su, “Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Her bir geminin inşa maliyeti ise 20 milyon dolar olacak. İlk etapta üç gemiyle yola çıkacağız bu rakam sonrasında gelen taleplere göre artış gösterecektir. Mevcut gemiler Endonezya ve Karedeniz arasında çalışacak” ifadelerini kullandı. Savaş bölgelerindeki rizikoların artmasına bağlı olarak haftalık sigorta bedellerinin de yükseldiğine dikkat çeken Su, “Bu firmalar bizlerden haftalık 78 bin dolar sigorta bedeli alıyor. Dolayısıyla birçok gemi sahibi personel ve risklerden dolayı gitmiyor. Biz, emniyetli bir şekilde Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki yüklerin taşımalarını yapıyoruz” dedi.

General Polad Hashimov suya indirildi

Palmali Holding aldığı kararla tüm gemilerine şehitlerin adını verme kararını aldı. Bu kapsamda 139,95 metre uzunluğunda ve 16,6 metre genişliğindeki nehir tipi tanker gemisini suya indirdi. Türkiye'de inşa edilen 7 bin 103 DWT’lik nehir tipi tanker gemisi General Polad Hashimov Doğruyol Tersanesinde suya indirildi. Palmali Holding bünyesinde değerlendirilecek olan gemiye 2. Karabağ Savaşı’nda şehit düşen General Polad Hashimov’un ismi verildi. İlave olarak şirket, tüm gemilerine şehitlerin adını verme kararı aldı. Geminin işletmesini ise spirng marine yapacak.

Renovasyon işlemleri Doğruyol Tersanesinde yapıldı

2011 yılında inşa edilen geminin renovasyon işlemleri Doğruyol Tersanesinde yapıldı. Doğruyol Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çakmak, “Geminin renovasyon işlemlerinin yaklaşık 1,5 ay sürdü. Yaşam mahalleri, filikalar, kaptan köşkü, şötelleri ve güverte sistemlerini tamamen yeniledik. Bunun dışında karaya çekme sistemi konusunda da Türkiye'deki ilk tersaneler arasındayız. Bu tonajda büyük bir gemiyi tersanemizde ilk kez karaya çektik. Daha yüksek tonajdaki gemilerikaraya çekme potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.