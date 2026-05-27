Türkiye’de havacılıkta tarihi rekor! Havalimanları 5 yılda 8 milyondan fazla uçağı ağırladı

Türkiye’nin havacılık sektöründe son yıllarda yaptığı yatırımlar, uçuş trafiğine de doğrudan yansıdı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre, 2021-2025 döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında toplam 8 milyon 80 bin 142 sivil ticari uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 4,2 milyonun üzerinde uçuş gerçekleşti

Son 5 yıllık dönemde gerçekleşen uçuşların 4 milyon 290 bin 959’u iç hatlarda kaydedildi. Dış hat uçuş sayısı ise 3 milyon 789 bin 183 olarak açıklandı. Böylece Türkiye, bölgesel hava ulaşımında güçlü konumunu korumayı sürdürdü.

İstanbul Havalimanı açık ara zirvede yer aldı

Türkiye’nin en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, toplam sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaptı. Söz konusu dönemde havalimanında gerçekleşen iniş-kalkış sayısı 2 milyon 277 bin 840’a ulaştı.

Yeni havalimanları kapasiteyi büyüttü

Son yıllarda devreye alınan Çukurova, Rize-Artvin ve Yeni Tokat havalimanları da Türkiye’nin hava ulaşım kapasitesini artırdı. Yeni yatırımlar sayesinde hem bölgesel ulaşım güçlendi hem de yolcu yoğunluğunun dengelenmesi hedeflendi.

İstanbul Havalimanı Avrupa’da bir ilke imza attı

İstanbul Havalimanı’nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun başlaması dikkat çekti. Bu sistem sayesinde üç uçak aynı anda birbirinden bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabiliyor. İstanbul Havalimanı, bu uygulamayı hayata geçiren Avrupa’daki ilk havalimanı oldu.

Antalya ve Esenboğa’da kapasite artırıldı

Turizm ve yolcu yoğunluğunun arttığı Antalya ve Ankara Esenboğa havalimanlarında da yeni yatırımlar devreye alındı. Terminal ve teknik altyapı çalışmalarıyla birlikte havalimanlarının hizmet kapasitesi önemli ölçüde yükseltildi.

Pandemi sonrası uçuş sayıları hızla arttı

Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte hava trafiğinde güçlü toparlanma yaşandı. 2021 yılında 1 milyon 204 bin 618 olan sivil ticari uçak trafiği, 2022’de 1 milyon 488 bin 626’ya yükseldi.

Uçuş trafiği her yıl yeni rekor kırdı

Türkiye’deki havalimanlarında uçak trafiği 2023 yılında 1 milyon 685 bin 877’ye ulaştı. 2024’te ise bu rakam 1 milyon 772 bin 610 olarak kayıtlara geçti. Havacılık sektöründeki büyümenin istikrarlı şekilde devam ettiği görüldü.

Geçen yıl trafik yüzde 8,8 arttı

Havalimanlarındaki yoğunluk geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 yükseldi. Böylece toplam sivil ticari uçak trafiği 1 milyon 928 bin 411’e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerinden biri olarak kaydedildi.