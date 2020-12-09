Ukrayna’nın Kherson Havalimanı’na Türkler talip

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin son dönemde hem siyasi hem de ekonomi anlamında en yoğun ilişkide olduğu ülkelerden biri Ukrayna. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı’nda Bakü’den yana tavır alan Ukrayna, bir yandan da Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerini de üst düzeye çekmek istiyor. Türk müteahhitlerinin dünyada en fazla iş yaptığı ülkeler listesinde ilk sıraya yerleşen Ukrayna’dan kasım ayının son haftasında dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal’in öncülük ettiği heyet, Türkiye’de hem iş hem de hükümet ile görüşmelerde bulundu. Altyapı ve özelleştirme sürecini hızlandırmak isteyen Kiev Yönetimi’nin ilk durağı olan İstanbul’da Türk firmalarla özellikle yeni yatırım fırsatları konuşuldu. Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Başbakan Denys Shmyhal ve Altyapı Bakanı Vladyslav Krykliy, havalimanlarının modernleşmesi ve yenilenmesi konusunu öncelik haline getirdi. Türk Hava Yolları’nın uçuş noktalarından biri olan ülkenin güneyindeki Kherson Havalimanı’nın ilk projelerden biri olduğu, bir Türk firmasının da bu projeye talip olduğu açıklandı.

13 şehirdeki havalimanı modernize edilecek

Yaklaşık 300 bin nüfusu olan Kherson’un ardından ayrıca Ukrayna’nın batısında yer alan ve turizm merkezi olarak bilinen Transkarpatya’da yeni bir havalimanının inşası da masaya yatırıldı.

Son yıllarda karayolunu yenileme projelerine ağırlık veren Ukrayna diğer yandan hem raylı hem de hava taşımacılığında da modernleşme sürecine girdi. Kiev Yönetimi, Çerkassi, Ivano-Frankovsk, Çernivtsi, Herson, Vinnitsa, Odessa, Dnipro, Poltava, Rovno, Sumy, Krivoy Rog, Nikolayev ve Jitomir’de 13 bölgesel havalimanının daha yeniden inşasını yapmayı planlıyor. Bu da son yıllarda Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya’da projelerinde azalma yaşayan Türk müteahhitleri için önemli bir fırsat demek.

TUİD Başkanvekili Bulut koronadan vefat etti

Kherson denilince hem Ukrayna’da hem de Türkiye’de iş dünyasının tanıdığı önemli bir isimdi Ali Bulut. Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkan Vekili olan Bulut, Türkiye ile Ukrayna arasındaki en önemli köprülerden biriydi. Geçtiğimiz yıl onunla ilgili yazdığım yazıda Ukrayna’daki en önemli Türk yatırımcılardan biri olan Bulut, önceki gün 52 yaşındayken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 1993’te ODTÜ Maden Mühendisliği bölümü mezunu olan Bulut, Çalık Grubu, Eksim Holding gibi firmaların Rusya, Ukrayna gibi ülkelerinin yönetimini üstlendi. 2009’da Ukrayna’nın Kherson ve Zaporoje bölgelerindeki devletten 37 bin dönüm arazi kiralayan Bulut, Ukrayna’nın bereketli topraklarını işleyen, iki ülke arasında yeni fırsatların oluşmasında emeği geçen ender isimlerdendi. Bana bu talihsiz haberi paylaşan, Bulut’un yol arkadaşı TUİD Başkanı Burak Pehlivan ve üyelere, Ukrayna ve Türkiye’de destek olduğu girişimcilere, ailesine Allah’tan sabırlar dilerim.