Uluslararası yük taşımacılığında Ro-Ro kullanımı yüzde 47 arttı

Pandemiye birlikte uluslararası yük taşımacılığında kombine yük taşımacılığı (intermodal taşımacılık) ve Ro-Ro kullanımı öne çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denizcilik istatistiklerine göre, düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan TIR, TIR tankeri, treyler, çekici, yük vagonu sayısı bu yılık ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,3 artışla 314 bin 343’e ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, pandemide önemi daha da artan intermodal taşımacılığın payının Ro-Ro hatları sayesinde daha da artacağını söyledi. Avrupa’ya açılan kara yolu gümrük kapılarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğunu anımsatan Talay, teslimat sürelerinde de kara yoluyla rekabet eder hale gelindiğini vurguladı.

“Taşımaların yüzde 90’ını Ro-Ro odaklı yapıyoruz”

Sadece pandemi kaynaklı engellere değil, bazı ülkelerde yaşanan ‘transit geçiş belgesi’ gibi sorunlara karşı da intermodal taşımacılık ve Ro-Ro taşımacılığının önemli avantajlar sağladığına dikkat çeken Onur Talay, “Sarp Intermodal olarak toplam taşımalarımızın yaklaşık yüzde 90’ını kara ve demir yoluna entegre Ro-Ro taşımacılığı odaklı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“Pandemi engelleri Ro-Ro ile aşıldı”

Uluslararası taşımacılık yapan lojistik şirketlerinin pandemi engellerini aşmak için Ro-Ro seferlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten Talay, “Biz de Sarp Intermodal olarak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özellikle Avrupa ülkelerine yönelik taşımalarımızda Ro-Ro hatlarını daha çok kullandık. Kara yoluyla birden çok sınır kapısının geçildiği hatlarda Ro-Ro seferleri ithalat ve ihracatçılarımıza büyük kolaylık sağladı.” şeklinde konuştu.