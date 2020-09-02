UND Başkanı Nuhoğlu: Ürünleri sınırlarımızın ötesine çıkarmakta sıkıntılar yaşanıyor

02 Eylül 2020

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde küresel ölçekte yaşanan salgın krizinin yarattığı şoklarla başa çıkmaya çalışan dünya ticaretinin hızla daralırken, Türkiye'nin başarılı bir performans gösterdiğini aktardı.

Nuhoğlu, "Haziran ayında COVID-19'un olumsuz etkilerini aşarak yükselişe geçen ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artmıştı. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve sıkıntılar sürerken, Türk ihraç mallarına olan talep de artıyor. Fakat bu ürünleri sınırlarımızın ötesine çıkarmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Kapıkule'de gerçekleştirilen iyileştirmelerden sonra geçiş hızının artsa da Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında son 15 günlük çıkış rakamları incelendiğinde, ihracat çıkış sayılarının arttığının görüldüğünü aktaran Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Bu artışa rağmen Bulgaristan tarafındaki yavaşlık sebebiyle uzun süreli beklemeler yaşanıyor. Her aracın ortalama 70 bin dolar değerinde ihracat malı taşıdığı hesaplandığında, 2 bin araç yaklaşık 140 milyon dolar değerinde ihracat malı taşıyor anlamına gelmektedir. Ürün fiyatı ve kalitesi bakımından rekabet gücümüz yüksek olsa da zamanında teslimat konusunda rekabetçiliğimizi yitirmekteyiz. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle İran, Irak gibi ülkelere yapılan ticareti 'temassız ticaret' yöntemleriyle gerçekleştirebildik. İhracatımıza talep her geçen gün artıyor, adeta siparişler yağıyor. Ancak Bulgaristan engeli bir türlü aşılamıyor."

"İlave maliyetler çıktı"

Çetin Nuhoğlu, ihtiyacın yarısı kadar geçiş belgesi olması sebebiyle ayda 3 kez farklı dilimler halinde dağıtılan Macaristan geçiş belgesinin 2 gün içinde tükendiğini belirterek, belge olmaması sebebiyle Kapıkule'de bir sonraki belge dağıtımı için 8 güne kadar beklemeler yaşandığını bildirdi.

Yaklaşık 5 aydır COVID-19 salgını sonrası kapanan Türkmenistan'dan transit geçemeyen Türk ihracatçısına, Kazakistan'ın 22 Mayıs'ta uygulamaya geçirdiği Hazar üzerinden giriş şartı nedeniyle 2 bin 500 dolar ilave maliyet çıktığını aktaran Nuhoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle bazı ürünleri Orta Asya pazarına satılamıyor. Köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki dost ülkeye yakışmayan ve örneği başka hiçbir ülkede olmayan bu alışılmadık engelleme nedeniyle Kazakistan ve ardı ülkelere yıllık 60 binin üzerindeki ihracat taşımasını gerçekleştiremez duruma geldik. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer bütün ülke araçlarına herhangi bir kısıtlama getirmeyen Kazakistan, Türk araçlarının herhangi bir kara yolu sınırından ülkeye girişlerine izin vermiyor.

Öte yandan, ihracatın değer bazında yüzde 50'sine yakınını taşıyan kara yolu taşımacılarımızın ihracat mallarımızı yurt dışı pazarlara en uygun maliyet ve sürelerde ulaştırma gayretleriyle belirledikleri güzergahlarda belli bazı ülkelerin yarattığı engeller ve kısıtlamalara maruz kalmaları, ihracatımızın olumlu seyrinin değişmesine neden olabilir. Türkiye'nin Macaristan, Kazakistan ve hatta Bulgaristan ile çok yakın ilişkide olduğunu izliyoruz. Ancak söz konusu ülkelerin sadece Türk araçlarına getirmiş oldukları kısıtlamalara bakıldığında durumu anlayamıyoruz. Türkiye olarak ihracat yapacaksak, bu ülkeyi ihracatla büyüteceksek bu sorunları aşmak zorundayız. İhracat yapmak kolay bir iş değil. Bunu başarıp taşıma sorunları ile boğuşmamız anlaşılır gibi değil, okyanusu geçip derede boğuluyoruz."