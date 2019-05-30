UND, Bulgar kapısına yatırıma talip
Nakliyecilerin çatı kuruluşu UND, Avrupa’ya çıkış kapısı Kapıkule’de TIR geçişlerini hızlandırarak ihracatın önünü açmak için Bulgar tarafındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında ‘iyileştirme’ yatırımına talip oldu... Aysel Yücel'in haberi...
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