UND, lojistiğe yön verecek CEO'lar yetiştirecek

20 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) 15 yıldır üzerinde çalıştığı ve bugüne kadar 30’un üzerinde toplantı gerçekleştirerek oluşturduğu WCTRS - İTÜ Lojistik Yönetimi Uluslararası Sertifika Programı’na dahil oldu. UND, İTÜ ve World Conference on Transport Research Society (WCTRS) iş birliğinde hayata geçen sertifika programı için Türkiye’den 4 dünyadan ise 5 öğretim görevlisi belirlendi. 14 Eylül’de başlayacak programın tanıtım toplantısı “Yeni Lojistik Ağlar ve Yeni İş Gücü” başlığı altında UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan'nın ev sahipliğinde yapılırken, toplantıya Pof Dr.Yücel Candemir ve Prof. Dr. Dilay Çelebi de katıldı. ’nin de katıldığı “Yeni Lojistik Ağlar ve Yeni İş Gücü” toplantısında tanıtıldı.

20 katılımcının ücretini UND ödeyecek

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, lojistiğin yeni anlamlar kazandığı bir dönemde olduğumuzu söyleyerek, dünyanın yeni trendlerle, yeni çözümler aradığını söyledi. Bu programı bu anlamda çok önemsediğini aktaran Nuhoğlu, “UND’nin bir misyonu var. Bu programı bu dönemin olmazsa olması olarak görüyoruz. Türkiye’nin sahip olduğu çok önemli lojistik avantajına baktığımız zaman ben bu programa çok inanıyorum. Bu arkadaşları yetiştirir sayılarını artırırsak çok yüksek katma değer sağlayacağız. UND olarak 20 katılımcının eğitim masraflarını karşılayacağız” dedi.

AB ve Almanya’nın, Türkiye üzerinden Orta Asya ve Afrika’ya açılmak için yeni alternatif yol arayışlarını örnek göstererek “Bugünlerde bunu planlayanlar, öngörebilenler geleceğe çok daha hazırlıklı olacak” dedi. Bu noktada yeni programın önemli olduğunu aktaran Nuhoğlu, “Yeni küresel tedarik zincirinden pay alacaksak 3 kuruluşun yan yana gelerek oluşturduğu bu program ülkemize büyük bir katma değer sağlayacak. Programa katılanlar sektörde sağlanacak gelişmelere öncülük edecekler” dedi.

“İyi karar alanların etkinliği artacak”

İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan da Türkiye’de lojistik sektörünün önemine vurgu yaparak sektörün 500 milyar liralık potansiyeline dikkat çekti. Bugün dünyanın olağan dışı koşullar içinde olduğunu aktaran Çevikcan, dünyanın; küresel ticaretteki ana aktörlerin durumu, ülkelerin stratejik konumlanması ve yeni iş modellerinin oluşması nedeniyle önemli bir karar aşamasında olduğunu anlattı. “İyi kararlar alanlar önemli etkiye sahip olacaklar” diyen Çevikcan, ülkemizin konumu ve lojistik potansiyeli nedeniyle avantajlı oluğunu söyledi ve “Bu yeni program nitelikli insan gücünü artıracak, lojistik sektörüne hedeflediği katkıyı sunacaktır” diye konuştu.

“Teknolojiden çok bilime ihtiyaç var”

Prof. Dr. Yücel Candemir de yaptığı sunumla geriye dönüş olmayacağını ve yeni paradigmalara ihtiyaç olduğunu anlatarak, geleceğe hazır olmak için öncelikle bilime ve bilimin gösterdiği yolda çalışacak birimlere ihtiyaç olduğuna vurgu yapan “Geleceği bilmeden, geleceğin getireceklerini öngörecek unsurlara ihtiyaç var. Dünyayı yönetenler ulaştırmanın sürdürülmesinin yollarını bulmak zorunda” diyen Candemir sertifika programının bu anlamda çok değerli olduğuna atıfta bulundu.

Programın hazırlanmasına öncülük eden Prof. Dr. Dilay Çelebi program hakkında bilgiler verdi. Programın 15 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını, lojistik ve ulaştırma alanında ilk uluslararası sertifika programı olduğunu söyledi. WCTRS’in 80’in üzerinde ülkede, lojistik ve ulaştırma alanında çalışan 1500 üzerinde çalışanı bir araya getirin bir ağ olduğunun bilgisini veren Çelebi, bu ağır desteği ile ülkemizde lojistik eğitimine ve sektöre yeni bir soluk getirecek bir programı başlattıklarını aktardı.

Temel ve uzmanlık eğitimleri verilecek

Programda 4 temel modül ve 4 uzmanlık modülü olduğunu aktaran Çelebi, temel modül derslerinin 14 Eylül de başlayacağını ve 4 ay süreceğini söyledi. Eğitimler haftada 2 gün ve online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Uzmanlık eğitimleri ise Şubat ayında başlayacak ve Mayıs ayında tamamlanacak. Haziran ayında sertifikalar verilecek.

‘Genç UND'ye iki günde 100 üye'



UND, şirketlerde görev ve sorumluluk almaya başlayan genç çalışanları aynı çatı altında buluşturmak üzere bünyesinde yeni bir oluşuma hayat vermeye hazırlanıyor. Çetin Nuhoğlu, ‘Genç UND Çalışma Grubu’ kurulacak oluşumun hedefini şöyle açıkladı: “Genç UND’ye iki günde 100 kişi üye oldu. Hedefimiz 250 kişi. Sektörümüzdeki genç enerjiyi çalışma gruplarımıza katmak ve şirketimizde sorumluluk alacak olan gençlerimizi geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu inançla ve amaçla yürüdüğümüz yolda, ülke ekonomisinin belkemiği olan lojistik sektörü girişimcilerinin ikinci, üçüncü kuşak temsilcilerinin yeterli eğitim, donanım, bilgi birikimi ve tecrübelerini arttırmaları ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için yine bir ilke imza atıyoruz. Sektörün geleceğinde söz sahibi olacak şirket temsilcisi gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, sektörde rekabetçi bir geleceğe hazırlanmaları konusunda bilgi ve deneyim imkânlarının sağlanması amacıyla kurulacak olan oluşumda UND Üyesi firma yetkililerinin çocukları veya birinci derece yakınları olan 20 ila 35 yaş aralığındaki gençlerden oluşturulacak. Genç UND Çalışma Grubu’nun sektör duayenleri, yönetim guruları, önemli bürokratlar gibi kesimlerden davet edilecek konuşmacılarla bir araya getirilmeleri planlanıyor. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek saha ziyaretleri ile bilgi-birikimlerini artırmalarına olanak sağlanması, sektörün mevcut konu/sorunları ve projeleri kapsamında çalışma ve değerlendirmeler yapılması, sektörün geneli yararına çözüm üretecek yeni projeler üretilmesi gibi geniş pencerede faaliyet göstermesi planlanıyor.



Oluşum, UND’nin gönüllü çalışma organları arasında yer alacak, periyodik toplantılarını gerçekleştirecek, karar süreçlerinde etkin olarak yer almaları sağlanacak ve almış oldukları kararlar yönetim kuruluna sunulacak.

Sertifika alanların akademisyen olması da amaçlanıyor



Dilay Çelebi, programın sağlayacağı avantajları özetledi: “Sertifika alanlar dünya çapında tanınmış bir topluluğun üyesi olacak, bilgi ve yetkinliklerini uluslararası alanda tescilleme imkanı bulacaklar. İTÜ ve WCTRS onaylı çift sertifikayla mezun olacaklar. Çalışanlar aracılığıyla ulaştırma ve lojistik alanında bir ağın parçası olacaklar. Politikalara yön veren uluslararası kuruluşlarla doğrudan iletişim şansı bulacaklar. Taşımacılık politikalarında örnek olaylar gibi topluluğun dijital yayınlarına doğrudan üyelik kazanacaklar. Belli akademik alanlarda öncü gruplara üyelikleri olacak.” Dilay Çelebi burada eğitim alacakların akademisyen olarak görev yapmasını da amaçladıklarını söyledi.