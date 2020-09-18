UND: Taşımalar hızlanacak

18 Eylül 2020

DÜNYA/İSTANBUL

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, Türkiye’nin ihracatındaki artışın karayolu taşımalarına da olumlu yansıdığını ifade ederek, dernek olarak sınır geçişlerini hızlandırmaya yönelik çalışmalara odaklandıklarını vurguladı. Nuhoğlu, “Ticaret Bakanlığımız, muhatap Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı ile görüşerek Kapitan Andreevo’da yeni bir hat açılarak 3 hatta çıkartılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta da Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile görüşen UND yönetimine inşaat çalışmalarının ekim ayı sonuna kadar tamamlanacağının bilgisi verildi. Ayrıca, Lesovo Sınır Kapısı’nın da 2 olan hat sayısının 4’e çıkartılması konusunda da görüşmeler devam ediyor” dedi.

Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte Türkiye’nin ihracatında yaşanan artışın uluslararası karayolu taşımalarını da hareketlendirdiğini ifade eden Çetin Nuhoğlu, “Pandemi süreciyle birlikte küresel tedarik zincirlerinin maruz kaldığı aksamalar ve kopmalar, bugüne dek dünyanın üretim üssü haline gelmiş olan Çin’in, küresel tedarik zincirleri içindeki etkinliğinin sorgulanmasına yol açtı. Yeni dönemde, AB üye ülkelerinin dış dünya ile yeniden kuracağı dış ticaret ilişkilerinde Türkiye’nin, eskisinden çok daha etkin konumlandırılması önemli. Türkiye coğrafi ve stratejik konumu, lojistik ağ bağlantıları ve yetkinlikleri, üretim gücü ve kapasitesi, genç ve nitelikli insan kaynağı gibi birçok alanda avantajlı bir konumda bulunuyor.

Kapıkule ve Hamzabeyli’de günlük hedef 2 bin 200 geçiş

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla son bir ayda Bulgaristan sınır kapılarından gerçekleştirilen çıkışlarda yüzde 22 oranında artış yaşandığına dikkat çeken Nuhoğlu, bu ivmenin yılın geri kalanında da artarak devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Nuhoğlu, “Avrupa’ya açılan ikinci en büyük sınır kapımız olan Hamzabeyli sınır kapımızın karşısında yer alan Lesovo sınır kapısının araç aldığı peron sayısının 2 adetten 4 adede çıkartılması ile böylece günlük 800 araç çıkması planlanıyor. Bu sayede Kapıkule ve Hamzabeyli’den günlük 2 bin 200 TIR geçişi hedefleniyor” dedi.

“RSS’yi önemli bir fırsat olarak görüyoruz”

Öte yandan, 16 Ağustos tarihinde Kapıkule’de Randevulu Sanal Sıra Sistemi’nin (RSS) zorunlu olarak faaliyete geçtiğini hatırlatan Çetin Nuhoğlu, UND’nin sistemin daha da ideal bir yapıya kavuşması ve tüm kurumlarla entegre bir şekilde çalışması konusundaki tespitlerini Ticaret Bakanlığı ile paylaştıklarını vurguladı. Nuhoğlu, sistemin tüm gereksinimlerinin tamamlanması ile birlikte RSS’nin ihracatın uluslararası eşya taşımacılığı özelinde dijitalleşmesi konusunda önemli bir fırsat olacağına işaret eden Nuhoğlu, şunları söyledi: “Bu sürecin iyileştirilmesi konusunda UND, tüm desteğini verecek. Sürecin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara Ticaret Bakanlığı çok ciddi bir kaynak ayırdı. Sürecin tamamlanmasıyla, firmalar ve sürücüler randevu aşamasında gideceği güzergâhı ve geçiş belgesini belirleyebilecek. Süreç çok daha öngörülebilir ve izlenebilir olacak. Bu sistemden elde edilecek verilen başkaca iyileştirmelere, analizlere ve aksiyonlara zemin hazırlayacak. İhracatımızın çıkışları daha dengeli olup yığılmaları önleyebilecek. Bu süreçte takip, öngörü ve ölçülebilme hedefleniyor.”

“Rekabeti dijitalleşme belirleyecek"



Dijitalleşmenin 'mega trend' olarak dış ticareti ve buna bağlı olarak ülkelerin rekabetçiliğini doğrudan etkilediğine vurgu yapan UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Dijitalleşme önümüzdeki dönemde rekabetin koşullarını belirleyen alan olacak. Büyük dönüşüm ve değişim noktasında stratejik konumda bulunan ülkemiz için ve en önemlisi ihracatımız için gümrük kapılarımıza büyük görev düşüyor. UND bu görev için uluslararası eşya taşımacıları ile birlikte her türlü desteği vermeye hazır. Dolayısı ile dernek olarak, Randevulu Sanal Sıra Sistemi'ni bütün olarak değerlendiriyoruz ve ihracat taşımalarını hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.