UPS, drone ile görüş çizgisinin ötesinde

13 Kasım 2019

Federal Havacılık İdaresi (FAA), UPS Flight Forward’a Part 135 Standardı lisansını verdi. UPS alt kuruluşu ilk 'drone'lu teslimatını hemen Kuzey Karolina’nın Raleigh şehrindeki WakeMed’s hastane yerleşkesinden gerçekleştirerek bunu yapan ilk şirket olarak tarihe geçti. Matternet M2 model dört pervaneli robot helikopter kullanılarak yapılan bu uçuş, hükumetin verdiği izinler sayesinde 'görüş çizgisinin ötesinde' (BVLOS) yapıldı. Bu özelliğiyle ABD'de klasik gelir getiren teslimatlar arasında bir ilk oldu.

UPS, sağlık alanında yapılan bu taşımalarda kısa zamanda yapılan teslimatların çok önemli olduğunu gösterdi. UPS, drone üreten Matternet ile ortak olarak sağlık alanında teslimat hizmetini WakeMed yerleşkesinde piyasaya sundu. Bu gelir getiren ilk hizmet, tıbbi ürün ve örneklerin drone ile taşınmasıyla ortaya çıkabilecek avantajları gösterdi.

UPS'in CEO'su David Abney, "Tarihin yazılışına şahitlik ediyorsunuz ve işimiz henüz bitmedi. Teknolojimiz UPS için yeni kapılar açıyor ve müşterilerimize sorunlarını çözmede eşsiz yollar sunuyor. Altyapımızı kurmak, sağlık müşterileri için hizmetlerimizi genişletmek ve gelecekte drone'lara yeni kullanım alanları yaratmak üzere atacağımız adımları da sizlere çok yakında duyuracağız" dedi.

Sınırsız operatörle sınırsız uçuş

FAA'nın Part 135 Standardı sertifikasyonu operasyonların büyüklüğü ya da kapsamına ilişkin hiçbir sınırlama getirmiyor. Bu sertifikasyon, başka hiçbir şirketin almadığı, en üst düzey sertifikasyon.

UPS Flight Forward'ın lisansı sayesinde şirket, uzaktan kumanda eden sınırsız sayıda operatörle sınırsız sayıda drone uçurabilecek. Bu da UPS'in operasyonlarını müşterilerinin ihtiyaçlarına göre ölçeklendirebileceği anlamına geliyor. Part 135 Standardı aynı zamanda drone ve kargonun 25 kiloyu aşması ve gece uçurulmasına izin veriyor, bu uygulamalar önceki UPS uçuşlarında mümkün değildi.