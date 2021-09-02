Yatırım atağıyla 1.000 yeni istihdam yaratacak

Aysel YÜCEL

Sektörünün hızlı büyüyen şirket- lerinden Özgü Lojistik, adeta yatırım atağına geçiyor. Yurt dışında yeni ofislerle büyüyecek olan şirket, Türkiye’de ise depo kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini artıracak. Şirketin sanayi alanında da ambalaj üretimine yönelik önemli bir yatırımı olacak.

Özgü Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Özyılmaz, şirketin gündemindeki yeni yatırım planlarını ve projelerini DÜNYA’ya anlattı. 10’a yaklaşan yeni yatırım planı arasında en dikkat çeken ise ambalaj ve koli üretimi yatırımı. Paketleme işlerinde kullanılan koli gibi ambalaj malzemelerinin üretimini bünyelerinde yapma kararı aldıklarını belirten Özyılmaz, Tuzla Organize Sanayi’deki tesiste ekipman yatırımlarını tamamladıklarını anlattı. Yılın son çeyreğinde de üretime başlayacaklarını belirten Özyılmaz, “Ciddi bir üretim kapasitesine sahip olan bu tesiste hem iç çözümler hem de dışarıdan gelecek olan taleplere cevap vereceğiz. Makina parkuru olarak lazer kesim, markalama lazer makinası, kutu imalatı makinası, UV baskı makinası ve CNC ahşap kesim makinası gibi yatırımlar yapıldı. Makinaların tamamı ekim sonuna kadar gelmiş olacak. Ortalama 2.5 milyon TL sadece makina parkuru yatırımı gerçekleştirildi” diye konuştu.

Günlük 3 bin ambalaj üretecek

Sadece ambalajda günlük 3 bin adet farklı ebat ve adetlerde kutu imalatı yapabildiklerine dikkat çeken Özyılmaz, bu alanda yatırım alma nedenlerini ise şöyle açıkladı: “Burada amacımız verimlilik odaklı çözüm üretmek. Çünkü ambalajda siparişler genelde minimum adetler ile yapılıyor. Bizim kurmuş olduğumuz tesiste ise istediğimiz ebat ve adette üretim yapabileceğiz.

Böylece ürüne uygun ebatlarda ambalaj üreterek, müşterilerimizin ve kendi grup şirketlerimizin stok maliyetini azaltmış olacağız” dedi.

Yurt dışı yatırımında yeni rota İtalya olacak

Global yatırımlarını da hızlandıran Özgü Lojistik, 2019 yılında Bulgaristan’da grup çatısı altında faaliyet gösteren Efe Lojistik firmasını kurmuştu. Bu yatırımla yurt dışına açılan Özgü’nün globalde yeni yatırım rotası ise İtalya olacak. Özyılmaz, önümüzdeki aylarda Efe Lojistik ile İtalya’da da bir yatırım planladıklarını söyledi. Şirket ayrıca, Ortadoğu’ya ve o bölgeden de tersine yapılacak taşıma hizmeti konusunda çalışma yapıyor.

Depolama kapasitesi 500 bin m2’ye koşuyor

400 bin m2 kapalı alana sahip depolama alanlarını yeni yatırımlarla büyüteceklerini açıklayan Özyılmaz, “2021 yılında yeni depo yatırımları planladık ve yatırımlarımızı gerçekleştirmeye de başladık. Bu yatırımlarla birlikte depolama kapasitemizi de önemli ölçüde artırmış olacağız” dedi.

Portföye iki büyük müşteri eklendi

2021 yılına yönelik büyüme hedeflerini açıklayan Özyılmaz, “2021 yılı büyüme hedefimizi, enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 20 olarak belirledik. Enflasyon rakamı da buna dahil edildiğinde, yaklaşık yüzde 35 civarında bir büyüme hedefimiz var. İlk 6 aydaki performansımıza göre bu hedefi de gerçekleştirebileceğimizi gördük. İki büyük yeni müşteri ile sözleşme imzaladık” diye konuştu. Şirket 2021 sonunda 300 milyon TL ciro hedefliyor.

Özgü Lojistik Grubu bünyesinde hâlihazırda yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. Özyılmaz, bu yıl bin kişiden fazla ilave istihdam yaratacaklarını açıkladı.

40 elektrikli çekici ile FTL filosu kuruyor

Elektrikli araçlarla FTL hizmeti de vereceklerini açıklayan Muharrem Özyılmaz, “Bütün bu yatırımların dışında bizi çok heyecanlandıran bir yatırımımız daha gündemde. FTL (Full Truck Load / Tam kamyon yükü) işine de gireceğiz. 2021 yılında başladık ve bu alanda elektrikli çekici kullanmak istiyoruz. Yaklaşık 2 aydan fazla süredir elektrikli çekiciler ile test aşamasındayız. Sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya için çok yakında, ilk etapta 40 aracımızla yollarda olacağız” diye konuştu.