Yatırımın gözdesi e-ticaret oldu

Aysel YÜCEL

Lojistikçilerin yatırımda yeni rotası e-ticaret oldu. Pandemiyle hızlanan e-ticarette küresel hacmin 2021 yılında yüzde 14 artışla 4,9 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Sektör uzmanları, Türkiye e-ticaret pazarının bu yıl yüzde 50 büyüme ile 400 milyar TL’ye yaklaşmasını bekleniyor. Türk lojistik firmaları da büyüyen e-ticaret pastasından daha fazla pay lamak için bu alana yönelik yatırımlarını hızlandırıyor.

E-ihracat, 2021'de 2 milyar dolara ulaşabilir

Yeni büyüme alanlarından biri olan e-ihracatın da bu yıl 2 milyar dolara yaklaşacağı öngörülüyor. E-ihracat geçen yıl 856 milyon dolarlık hacme ulaşmıştı. Diğer yandan, Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) raporuna göre, lojistik sektöründe 2020 yılında yapılan tüm gönderiler içinde e-ticaretin payı yüzde 60 olarak ölçülmüştü. 2021’de bu oranın artması bekleniyor. TÜ- BİSAD'ın raporuna göre, e-ticaret yatırımları sektörde istihdamı da önemli oranda artırıyor.

Liderliğe oynayan Sertrans yeni depolarla 2 bin ek istihdam yaratacak

E-ticaret alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Sertrans Logistics, yurt içi büyüme hedefl eri doğrultusunda bir adım daha atarak İstanbul Akpınar'da 30 bin metrekarelik yeni bir depo açtı. İki yılda yaklaşık 20 milyon Euro depo yatırımı yapmaya hazırlanan Sertrans Logistics, 2 bin kişinin üzerinde bir ek istihdam yaratacak. Sertrans Logistics, büyüme stratejisi kapsamında yatırımlarına devam ediyor. Pandemi döneminde 40 bin metrekarelik depo yatırımıyla mevcut platformunu büyüten Sertrans, Hadımköy Akpınar mevkiinde 30 bin metrekarelik bir e-ticaret deposu daha açtı. Sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan yeni deponun faaliyete geçmesiyle birlikte Sertrans'ın toplam depolama kapasitesi yaklaşık yüzde 25 artarak 140 bin metrekareye ulaştı.

Yeni yatırımla birlikte e-ticaret büyüme hedefl erine ulaşma noktasında önemli bir adım attıklarını söyleyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Ticaretin giderek dijitalleşmesi ticaret hayatında sınırları da gerçek anlamda kaldırdı. Yaşanan e-ticaret dönüşümü, bu durumun tetikleyici unsuru oldu. Artık e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 20'ye yaklaştı ve yakın gelecekte çok daha yukarı çıkacak. Sertrans olarak 30 yılı aşkın süredir birçok global markaya hizmet veriyoruz. Mevcut kapasitemizle Türkiye'nin en büyük e-ticaret lojistik firmasıyız. 2023'te her anlamda ve tartışmasız ülkemizin en büyük e-ticaret lojistiği firması olmayı hedefl iyoruz. Tüm yatırım planlamamız ve yol haritamızı buna göre belirledik. Pandemi sürecinde de durmadık ve pek çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl Hadımköy tesisimizde 40 bin metrekarelik ek bir depo daha açtık. Akpınar'da yer alan 30 bin metrekarelik yeni depo yatırımımıza ayırdığımız kaynak ise yaklaşık 4.5 milyon Euro civarında. Yaklaşık 2 milyon adet ürün stok kapasitesine sahip bir tesis olacak deponun açılışıyla birlikte yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

Trendyon’un resmi KOBİ sağlayıcısı oldu E-ticaret lojistiği alanında yaklaşık 6 milyon adetlik bir depolama kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Sertrans Logistics Strateji ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, “Bu kapasiteyi önümüzdeki birkaç yıl içinde 2-3 katına çıkartacağız. En uygun çözümlerimizle özellikle KOBİ'lere destek olacağız” dedi Geçtiğimiz günlerde Sertrans Logistics olarak, Trenyol'un resmi KOBİ lojistiği hizmet sağlayıcısı olduk. Bu proje, Türkiye'deki KOBİ'lerin ürünlerini çok daha fazla kişiye ulaştırabilmeleri için başlatıldı. Platform içinde yer alan işletmelerin ticaret hacmi arttıkça lojistik ihtiyaçları da artıyor. Bundan böyle Trendyol'da yer alan KOBİ'lerin lojistik ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi. 2022'de 15 imilyon Euro'yu aşkın yatırımla 75 bin metrekarelik yeni bir depo hazırlığı içinde olduklarını belirten Batuhan Keleş, bu yatırımların Sertrans'ı 2023 hedefine götüreceğini vurguladı. Şirket, 2022’de depolama kapasitesini 230 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyor.

Ekol, e-ihracat hizmetine başladı

E- ticareti büyüme stratejilerinin merkezine alan Ekol Lojistik, karayolu taşımacılığında mikro gönderileri kapsayan hızlı servisi e-ihracat hizmetine başladı. Ağırlığı 300 kilogramdan az ve 15 bin Euro limitine kadar Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile sevk edilen gönderilerin taşınacağı bu hizmeti ile Ekol, dış ticarette havayolu taşımacılığına alternatif getiriyor. Havayolu taşımacılığına göre daha az maliyetli, klasik karayolu taşımacılığından ise çok daha hızlı bu hizmet ile Ekol, müşterilerinin ürünlerini Avrupa’nın her noktasındaki son kullanıcılara çok daha az prosedür ile teslim ediyor.

KOBİ’lerin yurt dışında büyümeleri için fırsat

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz “Ürünlerini e-ticaret platformlarından satışa sunan yerli üreticilere yeni hizmetimiz sayesinde gümrük müşavirine ihtiyaç duymadan, daha az bürokrasiyle en hızlı şekilde yurt dışındaki nihai müşterilerine ulaştırmalarını sağlıyoruz. Bu özelliğiyle e-ihracat hizmetimizin KOBİ’lerimiz için büyük avantaj yaratarak onların büyümelerine katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi. Ekol’ün e-ihracat hizmeti; tekstil, aksesuar ve yedek parça gibi sektörlere ticarette kolaylık imkanı sağlıyor. Ekiz, e-ihracatın sağladığı avantajları şöyle sıraladı:

Gümrük Beyannamesi hizmet bedeli yok.

Çıkış ambar ücreti yok

Noter masrafı oluşmuyor.

İhracatçılar Birliği kaydı aranmıyor.

Basılı beyanname arşivlenmesi gerekmiyor.

İhracat hızlı bir şekilde alıcısına ulaşıyor.

Gönderiler için KDV iadesi talebinde bulunma imkanı sunuyor.

Mikro ihracat işlemlerinde, ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi genel rejime tabi değil.

Fevzi Gandur İstanbul'u e-ticaret üssü yaptı

Lojistiğin köklü markalarından Fevzi Gandur Logistics, e-ticaret operasyonlarına yoğunlaştı. Şirket, İstanbul Havalimanı’ndaki serbest deposunu aynı zamanda e-ticaret sektörüne yönelik fulfilment hizmetler için bir üs haline getirdi. Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak, “Tüm e-ticaret ve e-ihracat süreçlerini fulfilment hizmetlerimizle kusursuz ve entegre bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Zaman ve maliyet avantajı sağlayarak müşterilerimizin rekabette bir adım öne çıkmasını sağlıyoruz” dedi.

DHL, B2B’ye odaklandı

DHL Express Türkiye, e-ticarette yeni büyüme alanı olarak gördüğü e-B2B’ye odaklandı. Şirket bu kapsamda müşterilerini e-B2B için teşvik etmeye başladı. Bu kapsamda yatırımlarını hızla sürdürken DHL Express Türkiye, 24 Haziran’da, Ticaret Bakanlığı’nın katkısıyla ‘B2B E-Ticaret Yeni Pazarlar, Yeni Rotalar’ başlıklı bir webinar düzenliyor. KOBİ’ler için B2B’de e-ticaretin önemi ve değişen iş modelleri anlatılacak.