Yeni havaalanından ilk hava kargo yüklemesi ATA'dan

27 Mart 2019

ABD, Türkiye, Hindistan, Meksika, Rusya ve Çin’de kendisine ait 30 ofisi ve 400 çalışanı bulunan ATA Freight, dünya genelindeki geniş acente ağıyla çalışıyor. ATA Freight ayrıca grup şirketleri aracılığıyla tedarik zinciri çözümleri, proje taşımacılığı, depo hizmetleri ve gümrükleme hizmetleri sunuyor.

ATA Freight’in hava kargo departmanının Yeni İstanbul Havalimanı’ndaki ilk kargo yüklemesini 18 Mart’ta yaparak büyük bir başarıya imza attığını belirten Hava Kargo Ürün Müdürü Hasan Kaya, 5 bin 234 kilogramlık tekstil yükünden oluşan ilk kargonun İstanbul’dan Dakka’ya gönderildiğini söyledi.

Bu ilk sevkiyata yaptığı önemli katkıdan dolayı Turkish Cargo’dan teşekkür sertifikası aldıklarını vurgulayan Hasan Kaya, “Hava kargo operasyonlarımıza İstanbul Havalimanı’ndaki yeni ofisimizde devam edeceğiz. 6 milyon ton kargo taşıma kapasitesiyle Türkiye’yi dünyanın lojistik merkezi haline getirecek İstanbul Havalimanı çok önemli ve stratejik bir yatırım. Dolayısıyla Turkish Cargo ile daha çok rotada ve daha fazla müşteriye hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“İlk 50 global 3PL firması arasına girmeyi hedefliyoruz”

ATA Freight olarak sektördeki 23’üncü yılını geride bıraktıklarını anlatan Kaya, “Geldiğimiz nokta bizim için gurur verici. Ancak, hedeflerimiz çok büyük. Önümüzdeki yıllar içinde global 3PL hizmeti veren sektörün ilk 50 firması arasına girmeyi hedefliyoruz. Bunun için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Bunun katlanarak devam etmesini ve bizi hedeflerimize taşımasını istiyoruz. Dünya çapında kazandığımız ödüllerle lojistik sektörünün teknolojik dönüşümünde öncü olmaya kararlıyız” açıklamasını yaptı.

Her müşterisi için ağaç dikiyor

ATA Freight’in globalde yenilikçi, teknolojiye yatırım yapan ve değer yaratan yapısıyla karbon salınımını azaltarak, çevre üzerindeki etkisini asgari düzeye düşürdüğünü, böylece yeni ormanların yaratılmasına ve korunmasına katkı sağladığını kaydeden Kaya, “Doğa dostu yapımız gereği müşterilerimiz adına yaptıkları taşımalar karşılığında ağaç dikiyoruz. 2011 yılından bu yana yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projesi kapsamında 50 bin ağaç diktik. Hedefimiz ise 1 milyon ağaca ulaşarak doğal kaynakların ve insan hayatının korunmasına yardımcı olmak” diye konuştu.