Yerli girişim PackUpp’ta yeni rota Avrupa ve ABD

09 Temmuz 2020

AYSEL YÜCEL

Salgın sonrası hızlanan e-ticaret bu alandaki lojistik ihtiyacını artırdı. Hızlı ve sorunsuz teslimatın daha da önem kazandığı bu süreçte, teknoloji altyapısı güçlü olan şirketler pazarda bir adım öne çıktı. Bu firmalardan biri de PackUpp oldu. Pandemi döneminde işlerini yüzde 100’den fazla artıran şirket, özellikle gıda ve spor sektörlerinden portföyüne yeni müşteriler ekledi. Bu yıl tüm Türkiye’ye yayılmayı amaçlayan şirket 2021'de Avrupa ve ABD’ye açılmayı hedefliyor.

PackUpp 2019’un başında Semih Emre Özcan ve Rıdvan Göçemen tarafından kuruldu. Kurumsal firmalara ve e-ticaret sitelerine “ekspres”, “aynı gün” ve “sonraki gün” teslimat yapan şirket, hem depodan hem de mağazalardan alımlar yaparak firmalara farklı lokasyonlardan alım imkanları tanıyor. Şirket, Levent’te yeni ve daha büyük ofise taşındı. Sahada çalışan motosikletli, minivan ve panelvanlı ekibi. İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve Bodrum’da hizmet veren şirket, bu yıl Türkiye’de birçok yeni ile açılmayıı planlıyor. Semih Emre Özcan, “2021 yılında da Avrupa ve ABD'de hizmet vermeye başlayarak global bir lojistik teknoloji şirketi olma hedefimize ilerleyeceğiz” dedi.

PackUpp’ın hizmet verdiği firmalar arasında CarrefourSA, Çağrı Marketler, Bereket Döner, Decathlon, FOX Medya, Columbia, SPX bulunuyor.

Pandemide en çok gıda ve spordan müşteri arttı

Pandemi döneminde büyük bir tırmanış yaşadıklarını vurgulayan Özcan, “Özellikle gıda ve spor ürünlerinde yeni firmalarımız oldu. Sonrasında tekstil ve hediyelik ürünler tarafında da yeni firmalar edindik. İnsanların sokağa çıkamadığı ve internet üzerinden alışverişe daha da yöneldiği bir dönemde kargo taşımaları tarafında yaşanan sorunlara getirdiğimiz tamamen dijitalleştirdiğimiz teslimat hizmetlerinden dolayı aslında hem kurumsal firmalarımız, hem de teslimatları gerçekleştirdiğimiz son kullanıcılardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

Müşterilere sundukları avantajlara vurgu yapan Rıdvan Göçemen ise şunları söyledi: “Teslimat sürecini dijitalleştirdiğimiz için hem firmalar hem de müşterileri anlık olarak tüm teslimat sürecine hakim oluyorlar. PackUpp olarak bizde belirsiz süreçler yok, müşteri ürünün bugün ya da yarın ne zaman teslim edilmesini isterse biz ona göre teslimatını sağlıyoruz. Firmaların depoları bazı durumlarda çok yoğun olabiliyor ve şehir dışındaki depodan ziyade şehir içinde bulunan mağazaları da depo olarak kullanmak isteyebiliyorlar. Bu durumlarda depodan alımların yapılması yerine siparişe en yakın mağazadan alımları gerçekleştirip çok hızlı teslimat imkanı sunuyoruz. Çalıştığımız firmaların müşterilerine teslimatları gerçekleştirirken onları sürekli olarak anlık bilgilendiriyoruz. Hatta müşterilere paketlerini haritadan canlı izleme imkanı sunuyoruz ve paketlerini canlı olarak takip edebiliyorlar. Bu, kargolardaki günlerce geciken paketler olduğu düşünüldüğünde muazzam bir hizmet."

‘Geldik bulamadık’ sorununa teknolojik çözüm

Bir lojistik firmasından ziyade bir teknoloji ve yazılım firması olduklarına dikkat çeken Göçemen, “En iddialı olduğumuz alan müşteri memnuniyeti. Çünkü müşteri artık biliyor o firmadan sipariş verdiğinde seçimine göre ya “Aynı-Gün” paketi eline ulaşıyor ya da “Sonraki- Gün”. En iddialı olduğumuz konu dijital ve teknolojik bir şirket olmamızdan kaynaklı olarak tüm belirsiz süreçleri ortadan kaldırmamız. 'Geldik Bulamadık' gibi bir kargo sorununu ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Elektrikli ve otonom araç gündemde

Teknolojiyi lojistik alanında en üst düzeyde kullanan bir yazılım ve lojistik firması olan PackUpp, yakın zamanda saha filosuna doğa dostu elektrikli araçları katmayı planlıyor ve sürücüsüz otonom araçlarla da teslimatlar üzerine çalışıyor. 2020'nin ikinci yarısında machine learning ve yapay zeka (AI)’yı da yazılımlarına eklemeyi hedefleyen PackUpp, drone ile teslimat çalışmalarına da başlamış durumda. Salgına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Göçemen, “En önemlisi de göndericiden alıcıya direkt teslimat yapmamız” dedi.

12,5 milyon TL değerleme ile yatırım aldı



Yeni nesil aynı gün teslimat şirketi olarak karşımıza çıkan PackUpp, yatırım aldığını duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre girişim, 12,5 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. TRAngels ve Yatırımcılar Grubu üyeleri önderliğinde gerçekleşen yatırım turuna, Girişim Türk A.Ş. ve üyeleri ile Keiretsu Forum üyeleri de katıldı. PackUpp'ın tam olarak ne kadar yatırım aldığı ile ilgili finansal detaylar ise paylaşılmadı. PackUpp’ın kurucu ortakları Semih Emre Özcan ve Rıdvan Göçemen yaptıkları açıklamada PackUpp'ın bir teknoloji şirketi olduğunu ve tamamen kendi geliştirdikleri yüzde 100 yerli yazılım ile kurumsal firmaların ve e-ticaret sitelerinin ürünlerinin müşterilere “Aynı-Gün” ve “Sonraki-Gün” teslimatını sağladıklarını dile getirdi. Göçemen, aldıkları yatırımın desteğiyle birlikte öncelikle daha fazla ilde kaliteli teslimat hizmetini sunacaklarını da belirtti.