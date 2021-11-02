Yükte rayların payı %1'den %10'a çıkacak

Aysel YÜCEL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da ekonomi basını ile bir araya geldi. Çamlıca Kulesi’nde gerçekleşen sohbet toplantısında sektöre yönelik önemli açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, taşımacılık alanında bundan sonra önceliklerinin karayolu yerine demiryolu olacağını söyledi. Son 19 yıldır ulaştırma alanındaki kamu yatırımlarında bütçenin yüzde 65’ini karayolunun kaptığını hatırlatan Karaismailoğlu, “Hem artan talep hem de yeşil dönüşüm demiryolunun önemini artırdı. 19 yılda yapılan projelerle belli bir seviyeye gelen karayolunun payı artık yüzde 65’ten yüzde 45’e inecek, demiryolunun ise yüzde 45’e çıkacak. Dünya Bankası’ndan son olarak alınan 500 milyon Euro’da raylara harcanacak” dedi.

Gelişmiş ülkelerde yük taşımacılığında demiryolunun payı yüzde 20’lere yaklaşırken Türkiye’de bu oran yüzde 1’lerde. Demiryolu taşımacılığı yapan özel sektör temsilcileri, her fırsatta raylarda yük taşımacılığının ihmal edildiğini dile getiriyordu. Karaismailoğlu, demiryolundaki yatırım ihtiyacının farkında olduklarını, artık önceliklerinin demiryolu olacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Hedefimiz Gaziantep’ten Kapıkule’ye kesintisiz bir demiryolu hattı kurmak” dedi.

2035 yılında hedef yüzde 20 paya ulaşmak

Orta vadede yük taşımacılığında demiryolunun payının yüzde 1’den yüzde 10’a çıkarılmasını hedeflediklerini açıklayan Karaismailoğlu, 2035 yılına kadar ise bu oranı yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Demiryolunda sadece yurt içi değil yurt dışı hatlara yönelik de çalışma yaptıklarının altını çizen Adil Karaismailoğlu, “Kapıkule-Halkalı hattı ciddi şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Çerkezköy-Kapıkule ihalesini de yaptık. İnşallah orası bittiğinde AB’ye yönelik taşımalarda de demiryolunun payı önemli oranda artacak” dedi. Marmaray’ın yük taşımacılığında sadece gece kullanıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, “Şu anda Marmaray’da kapasite yük için yeterli görünüyor. Ancak yapılan araştırmalar, 2028’den sonra bu kapasitenin yeterli olmayacağını gösteriyor. O yüzden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün demiryolu bağlantı projesini bu yıl ihaleye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Çukurova Havalimanı’na yönelik de açıklama yapan Karaismailoğlu, “2022’de bu havalimanına ilk uçak inmiş olacak. Ayrıca burası demiryolu bağlantısı da olan bir havalimanı olarak öne çıkacak” dedi.

Yenikapı kruvaziyer limanı yolda

Yenikapı'da da Galataport gibi bir kruvaziyer limanı yapılacağını hatırlatan Karaismailoğlu, burada ÇED sürecinin devam ettiğini, çevre etkilerine ilişkin raporların tamamlandığını bildirdi. Karaismailoğlu, "Planımız orada da yap-işlet-devret ihalesine çıkmak. Talipleri çok. Dünyanın en büyük kruvaziyer firmaları gelip gidip burayı soruyorlar. Tarihi Yarımada'ya, İstanbul turizmine büyük katkısı olacak bir liman. Hedefimiz projeyi 2022’de ihaleye çıkarmak” şeklinde konuştu. Kruvaziyer sektörünün ABD'li iki devi Carnival Cruise ve Royal Caribbean’ın yanı sıra Türk yatırımcı Global Port’un ihale sürecini yakından takip ettiği biliniyor.

Türk Telekom için ihale sinyali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, endüstri, sanayi ve medikale ciddi katkısı olacak 5G yatırımlarına devam ettiklerini, havalimanları ve stadyumlarda 5G uygulamalarına başladıklarını belirtti. Karaismailoğlu, Türk Telekom’un işletme hakkı süresinin uzatılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, “Borsaya açık bir şirket. Gündemimizde olan konular ama şu an açıklama yapılacak bir konu değil” karşılığını verdi. “Uzatma planlaması yok diye anlıyorum, öyle mi?” sorusu üzerine de Karaismailoğlu, “Denebilir. Zaten uzatma için yeni bir ihale yapmak lazım” dedi.

Limancıya bir iyi bir kötü haber!

Karaismailoğlu, DÜNYA’nın kısa süre önce gündeme taşıdığı limancıların iki önemli talebine yönelik sorularımızı yanıtladı. Sektörün şu sıralar en önemli gündemi özel liman işletmelerinin kullanım sözleşmelerinde sürenin dolacak olması. Süresi 6 yıl kalan limanlar var. Bu da yatırımların önündeki en büyük engel. Karaismailoğlu, “Bu konu bakanlığımızın da gündeminde. Anadolu’da bazı limanlardan bu yönde talep geldi. Yatırım karşılığında sürelerin uzatılması konusunu değerlendiriyoruz.” dedi. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul’da limancıların Ambarlı’nın hemen bitişiğindeki Haramidere’de atıl durumda olan depolama tesisinin kamulaştırılması talebine olumsuz yaklaşarak, İstanbul’a yönelik yeni bir liman projeleri olmadığını söyledi. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesi kapsamında Karadeniz’de büyük bir konteyner limanı projelerinin olduğunu, bu sayede kapasite sorununu çözeceklerini öne sürdü.