Yunan armatörlere yakıt krizi için iş birliği çağrısı

09 Ocak 2020

Aysel YÜCEL

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), deniz taşımacılığından kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak için belirlediği yeni regülasyonları 1 Ocak’ta devreye girdi. Buna göre; artık gemilerde kullanılan yakıtlardaki yüzde 3.5 olan küresel kükürt üst sınırı yüzde 0.50’ye indirildi. Kurala uymayan armatörlere yüksek cezalar ve büyük yaptırımlar uygulanacak. Yeni regülasyon armatörün yakıt maliyetini bir anda iki katına çıkardı. Türkiye Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Ergenç, yüksek fiyatlara karşı Yunanlı armatörlere “birlikte hareket edelim" çağrısı yaptı. Ticaret savaşlarının gölgesinde inişli çıkışlı zor bir yıl geride bırakan denizciler, 2020 yılına yeni regülasyonlarla girdi. Gemilerde kullanılan yakıta getirilen 0,50 küresel kükürt üst sınırı nedeniyle bu yıla önlem almadan giren armatörler, düşük sülfürlü yakıta yöneldi. Talep artışı yakıt fiyatlarını iki katına çıkarırken, tedarik sorunu da başladı.

Gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2050 yılında 2008’e oranla yüzde 50 azaltmayıhedefleyen Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), yeni regülasyonları 1 Ocak’ta devreye girdi. Buna göre; gemilerde kullanılan yakıtlardaki yüzde 3.5 olan küresel kükürt üst sınırı yüzde 0.50’ye indirildi. Kurala uymayan armatörlere yüksek cezalar ve büyük yaptırımlar uygulanacak.

2020, gemilerine scrubber taktırmayan armatörler için zorlu başladı. Türkiye Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Ergenç, IMO’nun yeni regülasyonları nedeniyle armatörün 2020’ye yakıt krizi ile başladığını dile getirerek şu önemli açıklamalarda bulundu: “IMO bir karar alıyor ve tüm dünyada gemiler bir günde bu uygulama geçmek mecburiyetinde. IMO bu kararla denizciliği sarstı. Daha önce kullandığımız kükürt üst sınırı yakıt yüzde 3.5 olan yakıtın (IFO) fiyatı 400 dolar civarında. Yeni yüzde 0.5 kükürtlü yakıtın ( VLFSO) fiyatı ise 800 doları aştı. Öte yandan dünyanın birçok yeni limanında bu yeni yakıt yok. Rafineriler, yakıt tedarik edenler, ana makina firmaları, Lub Oil firmalarının hiçbiri yeni uygulamaya hazır değil. Dolayısıyla yeterince yakıt yok. Sonuç olarak yakıt karaborsada. IMO’nun kime ve neye hizmet ettiğini sorgulama başladık. Türk Armatörler Birliği olarak, yaşadığımız bu kaosu sektörde büyük ağırlığı olan Yunanistan Armatörler Birliği ile işbirliği yaparak çözmek istiyoruz. IMO, BIMCO ve ICS gibi kuruluşlara bir yazı ile yaşadığımız sıkıntıları ve şikayetlerimizi anlatmayı hedefliyoruz. Yunan armatörlere bu konudaki önerimizi sunduk. Yanıt bekliyoruz."

Sektör uzmanlarından Nexus Maritime temsilcisi Kaptan Behzat Esinduy da 2020 yılının, scrubber taktırmayan gemiler için zor başladığına dikkat çekerek, “Eskiden kullandığımız yakıt ile yeni yakıt arasında fiyat farkı limanına göre değişmekle birlikte 500 dolara kadar çıkıyor" dedi. Cofco International Global Yük Operasyonları Sorumlusu Ulunay Terzi ise şu anda sektördeki en önemli sıkıntılardan birinin yakıtta yaşanan kalite sorunu olduğunu vurguladı. Yakıt tedarikinde yaşanan sıkıntıya da değinen Terzi, "Eskiden 4-5 günde yakıt alabilirken bu şimdi 12 güne kadar çıktı. Yakıt fiyatı elbette makul bir seviyeye gelecektir" dedi.

Artan maliyet navluna yansıyacak!



DTO Gemi Brokerleri ve Navlun Komisyoncuları Meslek Komitesi Başkanı Kaptan Semih Dinçel, armatörün pahalı yakıt giderlerini navlunlara yansıtmaya çalışacağına dikkat çekerken, Marvel Denizcilik yöneticisi Levent Karaçelik de "2020’de filonun yüzde 60’tan fazlasının bu cihazı taktırmak için piyasadan çekilecek. Çünkü yakıt fiyatları düşmezse gemi çalıştırmak çok zor. Bu yeni inşa teslimatları ile birleşince navlunları mutlaka yukarı çekecektir. Armatör planını iyi yapmalı" dedi.