Yusen İnci Lojistik, hava kargoda işlem hacmini yüzde 90 artırdı

30 Mart 2019

Kur dalgalanmalarının etkisi ve ithalatın yavaşlamasıyla 2018 yılının zor bir süreç olduğunu ifade eden Yusen İnci Lojstik Hava kargo Ülke Müdürü Ulvi Türkben, “Sektör ortalaması yüzde 10 civarı büyüme kaydetti. 2018 yılı bizim için çok önemli gelişmelerin ve yüksek büyümenin yaşandığı bir dönemdi. Bazı olumsuzluklara rağmen hava kargo olarak işlerimizi yüzde 90 artırabildik” dedi.

İnci Lojistik ile birleşme sonrası oluşan katkı hakkında konuşan Türkben, “İnci Lojistik ile yaptığımız birleşme bize özellikle Ege ve İzmir bölgesinde önemli pazar kapılarını açtı. Daha önce yapmadığımız işleri İzmir’deki İnci Lojistik yatırımları sayesinde rahatça gerçekleştiriyoruz. Bölgenin en güçlü servis sağlayıcılarından biri olduk. Depolama, dağıtım avantajımızı ve global gücümüzü kullanarak şimdiden mevcut iş hacmini iki katına çıkardık. Hedefimiz İzmir ve Manisa bölgesinde çok daha fazla büyümek” şeklinde konuştu.

2019 yılında ihracat bölümünde yüzde 50 büyüme planladıklarını söyleyen Ulvi Türkben, “Planlarımızı buna göre yaptık. İthalat kur etkisiyle yavaş olacak gibi ama ülkemizde ihracata olan güvenimiz tam. 2019’da kârlılığımızı yapacağımız inovasyon çalışmalarıyla artırıp müşterilerimize yönelik yeni avantajlar sağlamak için projeler geliştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yeni havalimanında ofisimizi açtık”

Yeni havalimanının kendilerini oldukça heyecanlandırdığının altını çizen Türkben, sektörün geleceğinin garanti altına alındığını kaydetti. Yusen Lojistik olarak yeni havalimanında çoktan yerlerini aldıklarını anlatan Türkben, “Sektörün nereye evrildiğinin çok iyi farkındayız. Gelecekte bizim uluslararası uzmanlık alanlarımızdan biri olan hava kargo depo&antrepo işletmeciliğinin forwarder ölçeğinde yapılabilecek olması ve buna uygun yapısal gerekliliklerin düşünülmesi çok sevindirici” dedi.

Charter gibi diğer bilgi ve tecrübe gerektiren taşımaları sorunsuz organize edebildiklerini söyleyen Türkben, “Yusen Lojistik dünyanın 45 ülkesinde yerleşik olarak faaliyet gösteriyor. Uzakdoğu’da lider olma özelliğini hava kargoda yıllardır sürdürüyor. Bu bize Uzakdoğu ülkelerinde muazzam bir güç katıyor. Bunun yanında lokasyonumuz gereği Ortadoğu ve Afrika coğrafyasında da uzmanlaşmış durumdayız” ifadesini kullandı.

“Türkiye dinamik bir ülke”

Global pazarda sektör olarak üst sıralara çıkabilmenin ortalamanın üstünde büyümekten geçtiğini bildiren Türkben, “Türkiye çok dinamik bir ülke. Bu bizi rekabetçi kılıyor. Büyüme sadece iç pazar kaynaklı değil. Transit ticaretin gelişmesiyle hava kargonun çok daha fazla büyüyeceğine inanıyoruz. Bunun için özellikle gümrük konusunda bürokratik adımların atılmasını bekliyoruz. Ayrıca küresel ölçekte en önemli konuların başında maliyet avantajı geliyor. Yapılan çalışmalarda bu husus dikkate alınırsa hepimiz için daha değerli hale gelir” dedi.