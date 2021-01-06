Lojistikçiler Hırvatistan’daki depremzedeler için seferber oldu

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hırvatistan’da 29 Aralık’ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen afetzedeler için 100 adet yaşam evi konteyneri hazırladı. Evler Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve DFDS Ro-Ro Lojistik işbirliği ile Zagreb’e ulaştırılmak için 5 Ocak’ta yola çıktı. UND üyesi 30 firmanın 50 TIR’ından oluşan konvoyun gümrükleme işlemlerini Tan Group Lojistik üstlenirken araçların taşınmasını ise DFDS Ro-Ro yaptı. Araçlar, Pendik Limanı’nda DFDS Ro-Ro gemisine yüklenerek yola çıktı. Gemi İtalya’nın Trieste Limanı’na ulaştıktan sonra buradan da UND üyesi firmaların çekicileri ile Hırvatistan’a ulaştırılacak. Daha önce 3 Ocak’ta 15 TIR’dan oluşan ilk yardım konvoyu yola çıkmıştı.

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu gerek ülkemizde gerekse yurtdışında yaşanan doğal afetlere yardım konusunda ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli çalışarak yardımların sorunsuz bir şekilde afet bölgelerine taşınmasını sağladıklarını belirterek bunun bir insanlık görevi olduğunu vurguladı. Nuhoğlu “Lojistik sektörü hayatın her alanında çok kilit bir öneme sahipt, 1999 depreminde bu yana gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki pek çok afet bölgesine yardımların ulaştırılmasında sektör olarak önemli bir rol üstlendik. Son yaşanan Elazığ ve Malatya depreminde oluşturduğumuz UND Afet yardım merkezinde topladığımız gönüllü üyelerimizle AFAD ve Kızılay’ın taleplerini karşıladık. Şimdi de İçişleri Bakanlığı’nın önderliğinde AFAD’ın yaşam evlerini sınırlarımızın ötesindeki Hırvatistan’a taşıyoruz. Derneğimiz üyelerinden aldığı güçle destek vermeye devam edecektir” dedi.

DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş Akdeniz İş Birimi Türkiye Acenteleri Birimi Müdürü Arif Akkoz da konuyla ilgili olarak “Böylesi önemli bir yardım hareketinin içinde olmak ve yardım TIR’larını ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa taşımalarında deniz otobanı olan şirketimiz stratejik konumuyla gelecekte ihtiyaç olduğunda ülkemize hizmete her daim hazır” dedi.