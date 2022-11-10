Lojistikte ‘üniversite-özel sektör’ işbirliği

WeLD Uluslararası Taşımacılık ile Bolelli İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokole, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş, WeLD Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Üyeleri Çiğdem Cebecigil ve İsmet Pehlivan ile Bolelli İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı ve WeLD Akademi kurucusu Doç. Dr. Murat Bolelli imza attı.

Protokole göre her yıl İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’ne yeni kayıt olan 20 öğrenciye ve ara sınıflarda başarılı 5 öğrenciye üniversite eğitimlerinin bitimine kadar burs verecek olan WeLD, yine her yıl İstanbul Üniversitesi’nin Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nden mezun olan öğrencilere istihdam sağlayıp, işbaşı eğitimleri verecek. Ayrıca şirket bünyesinde istihdam edilen bu öğrenciler İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve WeLD Akademi işbirliği ile düzenlenen sertifika programına katılacak. Programda gösterdikleri başarı sıralamasına göre de şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden mentorluk programı alarak çalışma olanağı bulacak. En başarılı 3 öğrenci ise yurtdışı tatili ile ödüllendirilecek. Bu amaçla kurulan WeLD Akademi ise ilk mezunlarını geçen ay verdi. Akademi’de üç ay boyunca eğitim gören öğrenciler, başarı sertifikalarını 29 Ekim’de düzenlenen WeLD Cumhuriyet Balosu’nda aldı.

“20 kişilik yeni istihdam açacağız”

WeLD Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik İş Geliştirme Direktörü Çiğdem Cebecigil istihdam ettikleri yeni mezun 15 kişinin eğitimlerinin tamamlandığını ve Akademi’nin ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Cebecigil, “WeLD Akademi’nin ilk mezunlarını vermesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa sürede güçlü ve köklü bir kurum olmayı amaçlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz sertifika programımıza katılan genç arkadaşlarımıza yönelik verdiğimiz eğitimlerimiz devam ediyor. Akademimizden mezun genç arkadaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artacak. Lojistik bölümünden yeni mezun arkadaşlarımız için üç ayda bir, İŞKUR desteği ile 20 kişilik yeni istihdam açacağız. Yıl sonuna kadar 50 yeni mezun arkadaşımızı bu şekilde istihdam etmeye hazırlanıyoruz. Böylece kendi kültürümüz ve vizyonumuz ile onları eğiterek, üç yıl içerisinde planlamış olduğumuz 15 ülkede şubeleşme projemizde konumlandıracağız” dedi.

“Lojistikte yeniliklere öncü olmaya devam edeceğiz”

Cumhuriyet Balosu esnasında mezunlara başarı sertifikalarını veren WeLD Uluslararası Taşımacılık Genel Müdürü İsmet Pehlivan da “Bizler sizlere inandık, sizler de bizlere inanın. Bugüne kadar bu şekilde geldik, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Verdiğiniz emekler ve işinize gösterdiğiniz özen ve değer sektörümüzü hep daha iyiye doğru geliştirmeye devam edecek. Bunun için de bizler hem sektör adına hem de sizin adınıza yeniliklere öncü olmaya devam edeceğiz” diyerek gençlere yeni çalışma alanları yaratacaklarının müjdesini verdi. WeLD Akademi kurucusu Doç. Dr. Murat Bolelli ise “Bir önceki yıl yönetim toplantısında 2021 yılında yapılacaklar listesinde ilk sırada İnsan Kaynakları Departmanı’nın oluşturulması vardı. 65 kişi olarak başladığımız bu yolculukta şimdi baktığımda İstanbul Merkez, İstanbul Havalimanı, Bursa, Mersin, Almanya-Düsseldorf olmak üzere yayılmış bir organizasyona sahip, 120 kişinin üzerinde bir kadrosu bulunan güçlü bir şirket görüyorum. Bunları yaparken çok eğlendik, çok güldük ama çok yorulduk, çok uykusuz geceler geçirdik. Ama adım adım hep ileri doğru gittik. Sizler burada olduğunuz ve Akademi burada olduğu sürece, Akademi mezunları şirket içinde önemli pozisyonlara geldiği sürece her konuda elinizden gelenin en iyisini yapacağınızı ve başaracağınızı biliyorum. Bu yüzden içim çok rahat. WeLD size emanet.” diyerek Akademi’nin ilk mezunlarını kutladı.

“Fakültemizin tercih edilmesi açısından önemli”

Cumhuriyet Balosu’nun ardından, İstanbul Üniversitesi’nde de öğrencilere eğitim veren öğretim üyeleri için bir plaket töreni düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş “WeLD ile imzaladığımız protokol, karşılıksız burs, eğitim, staj, yöneticilerin yanında staj ve işe yerleştirmeyi kapsıyor. Bu birliktelikle bizim öncelikli beklentimiz, Fakültemiz lisans programlarını tercih sırasında daha öne çıkarmak. Esasında, Fakültemiz Lojistik Yönetimi lisans programları Türkiye’de benzer nitelikli programlar arasında en yüksek puana ve tercih başarı sırasına sahip durumda. Ancak böyle bir bursun işletilmesinin fakültemizin tercihlerdeki durumunu daha da iyileştirecektir. Amacımız ise tüm öğrencilerimizi burslu hale getirmek. Ayrıca bu protokolle, bursun yanı sıra öğrencilerimizin staj ve iş imkanına sahip olacak olması, Fakültemiz ve sektör açısından önemli bir kazanım. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce sektörün içerisinde yer alacak ve akabinde tam zamanlı iş imkanına sahip olacak. Öte yandan, protokol kapsamında WeLD Akademi ile eğitim programları düzenliyoruz ve Fakültemiz öğretim üyeleri önemli katkılarda bulunuyor. Gerçekleştirilen bu eğitimlerin tüm paydaşlara önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. WeLD ile olan işbirliğimiz herkese hayırlı olsun.” dedi.