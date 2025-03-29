“Lübnan ve Fas Türk mutfağından izler taşıyor”
Geleneksel dokunuşları modern bir zarafet ve yenilikle birleştiren, Doğu’nun özünü yemek, dekor ve müzikle bir araya getiren Asil restoran Dubai’de Rixos Premium ve Antalya’da The Land of Legends’ta misafirlerini ağırlıyor. Asil’e adım attığınız anda Arap esintileriyle harmanlanmış bir mutfak sizi karşılıyor; Türk, Lübnan ve Fas lezzetlerinin özgün dokunuşlarla buluştuğu bu tatlar, misafirlere farklı bir deneyim sunuyor.
Zühre KURT
Asil’de, geleneksel lezzetleri modern bir yorumla sunarak, misafirlere hem otantik hem de yaratıcı bir tat deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirten Asil Restoran Executive şefi Fadi Hamze: “Paylaşılabilir olarak masaya getirilen yemekler ile hem israfı önleyip hem de misafirlere farklı tatları deneme fırsatı sağlıyoruz” diyor. Türk, Lübnan ve Fas mutfağında uzmanlaşmış bir Lübnanlı şef olarak Asil’de görev alan Şef Fadi Hamze sorularımızı yanıtladı:
Türk mutfağında bize tanıdık gelen birçok lezzet var
Lübnan ve Fas yemekleri sunan Asil’e Türkler nasıl bakıyor?
Lübnan ve Fas mutfağı, Türk mutfağına çok benziyor. Çünkü hepsi Osmanlı, Arap ve Akdeniz mutfağından izler taşıyor. Türk mutfağında bize tanıdık gelen birçok lezzet var, döner gibi, baharatlar gibi. Asil’de geleneksel Orta Doğu lezzetlerini yenilikçi tekniklerle harmanlıyoruz. Otantik mutfağa olan tutkum ön planda.
Siz iyi yemeği nasıl tanımlıyorsunuz? Mutfakta sürdürülebilirlik adına neler yapıyorsunuz?
Taze malzeme olmadan iyi yemek olmaz. İyi bir restoran da iyi malzeme olmadan olmaz zaten. Öncelikle yerel ürünler kullanıyoruz. İthal ürün kullanmıyoruz. Sıfır atık için bir üründen maksimum fayda sağlıyoruz. Tüm ekip bu konuda eğitim aldı.
Yemek serüveniniz nasıl başladı?
Kariyerim boyunca GCC (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi) ülkelerindeki otel ve restoranlarda görev alarak, fine dining ve lüks konaklama alanında tanındım. Dubai’deki ikonik Atlantis The Palm’da yüksek standartlarda hizmet sunarken, dünyanın en ünlü destinasyonlarından birinde üst düzey konuk ağırlama sanatını öğrendim. Lübnan’daki Sheraton Coral Beach Hotel and Resort’ta yaratıcı menüler hazırlayıp büyük çaplı ziyafetler organize ettim. Lübnan’daki Babel Baher’de, deniz mahsullerine yönelik yaratıcı tarifler geliştirdim.
Byblos’taki Edde Sands Hotel & Wellness Resort’ta ise Akdeniz esintileri taşıyan yemeklerle dünyanın dört bir yanından gelen konukları memnun etmeyi başardık. Katar Lüks Grubu’ndaki görevinde, Orta Doğu mirasını yansıtan otantik lezzetleri yüksek profilli müşteri kitlesine sunarak lüks hizmet anlayışını daha da pekiştirdim. Bu uzun yıllar sonucunda Orta Doğu lezzetlerinde ustalaştım. Şimdi ise Asil restoranda Türk müşterileri ağırlıyoruz.
“İstanbul gastronomisinde yeni bir dönem başlatacağız”
Fantastik restoran konseptleriyle dikkat çeken Swot Hospitality, Asil markasıyla; Dubai, Fas, Lübnan ve Türk mutfaklarının 4 usta şefini İstanbul’a getirerek, sadece bir defalığına özel bir pop-up yemek düzenledi. Mutfak sanatları ve otelcilik alanında köklü bir aile mirasına sahip SWOT Hospitality CEO’su Mouhamad Hadla: “Dubai ve Antalya’daki fine dining konseptindeki restoranlarla beğeni topladık. Tersane İstanbul’da açacağımız yeni yerlerle gastronomi sahnesinde iddialıyız. Mykonos’tan Santorini’ye uzanan Yunan Mutfağı lezzetlerinden; Ortadoğu, Latin ve Pan Asya mutfağına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz.
İstanbul’un zengin kültürel dokusuyla harmanlanan ve dünya mutfaklarının en seçkin örneklerini bir araya getiren bu yeni projelerimizle, İstanbul gastronomisinde yeni bir dönem başlatacağız. Misafirlerimize sadece bir yemek değil, her ziyarette benzersiz bir deneyim sunarak, İstanbul’un gastronomi haritasını yeniden şekillendireceğiz. Asil’i İstanbul’a getirmek istiyoruz, doğru yer arayışındayız” dedi.