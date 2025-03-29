“Lübnan ve Fas Türk mutfağından izler taşıyor”

Zühre KURT

Asil’de, geleneksel lezzetle­ri modern bir yorumla sunarak, misafirlere hem otantik hem de yaratıcı bir tat deneyimi yaşat­mayı amaçladıklarını belirten Asil Restoran Executive şefi Fa­di Hamze: “Paylaşılabilir olarak masaya getirilen yemekler ile hem israfı önleyip hem de misa­firlere farklı tatları deneme fır­satı sağlıyoruz” diyor. Türk, Lüb­nan ve Fas mutfağında uzman­laşmış bir Lübnanlı şef olarak Asil’de görev alan Şef Fadi Ham­ze sorularımızı yanıtladı:

Türk mutfağında bize tanıdık gelen birçok lezzet var

Lübnan ve Fas yemekleri sunan Asil’e Türkler nasıl ba­kıyor?

Lübnan ve Fas mutfağı, Türk mutfağına çok benziyor. Çünkü hepsi Osmanlı, Arap ve Akde­niz mutfağından izler taşıyor. Türk mutfağında bize tanıdık gelen birçok lezzet var, döner gibi, baharatlar gibi. Asil’de ge­leneksel Orta Doğu lezzetlerini yenilikçi tekniklerle harman­lıyoruz. Otantik mutfağa olan tutkum ön planda.

Siz iyi yemeği nasıl tanım­lıyorsunuz? Mutfakta sürdü­rülebilirlik adına neler yapı­yorsunuz?

Taze malzeme olmadan iyi ye­mek olmaz. İyi bir restoran da iyi malzeme olmadan olmaz zaten. Öncelikle yerel ürünler kullanı­yoruz. İthal ürün kullanmıyoruz. Sıfır atık için bir üründen maksi­mum fayda sağlıyoruz. Tüm ekip bu konuda eğitim aldı.

Yemek serüveniniz nasıl başladı?

Kariyerim boyunca GCC (Kör­fez Arap Ülkeleri İşbirliği Konse­yi) ülkelerindeki otel ve restoran­larda görev alarak, fine dining ve lüks konaklama alanında tanın­dım. Dubai’deki ikonik Atlantis The Palm’da yüksek standartlar­da hizmet sunarken, dünyanın en ünlü destinasyonlarından birinde üst düzey konuk ağırlama sanatını öğrendim. Lübnan’daki Sheraton Coral Beach Hotel and Resort’ta yaratıcı menüler hazırlayıp büyük çaplı ziyafetler organize ettim. Lübnan’daki Babel Baher’de, de­niz mahsullerine yönelik yaratı­cı tarifler geliştirdim.

Byblos’taki Edde Sands Hotel & Wellness Re­sort’ta ise Akdeniz esintileri taşı­yan yemeklerle dünyanın dört bir yanından gelen konukları mem­nun etmeyi başardık. Katar Lüks Grubu’ndaki görevinde, Orta Do­ğu mirasını yansıtan otantik lez­zetleri yüksek profilli müşteri kit­lesine sunarak lüks hizmet anlayı­şını daha da pekiştirdim. Bu uzun yıllar sonucunda Orta Doğu lez­zetlerinde ustalaştım. Şimdi ise Asil restoranda Türk müşterileri ağırlıyoruz.

“İstanbul gastronomisinde yeni bir dönem başlatacağız”

Fantastik restoran konseptleriyle dikkat çeken Swot Hospitality, Asil markasıyla; Dubai, Fas, Lübnan ve Türk mutfaklarının 4 usta şefini İstanbul’a getirerek, sadece bir defalığına özel bir pop-up yemek düzenledi. Mutfak sanatları ve otelcilik alanında köklü bir aile mirasına sahip SWOT Hospitality CEO’su Mouhamad Hadla: “Dubai ve Antalya’daki fine dining konseptindeki restoranlarla beğeni topladık. Tersane İstanbul’da açacağımız yeni yerlerle gastronomi sahnesinde iddialıyız. Mykonos’tan Santorini’ye uzanan Yunan Mutfağı lezzetlerinden; Ortadoğu, Latin ve Pan Asya mutfağına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz.

İstanbul’un zengin kültürel dokusuyla harmanlanan ve dünya mutfaklarının en seçkin örneklerini bir araya getiren bu yeni projelerimizle, İstanbul gastronomisinde yeni bir dönem başlatacağız. Misafirlerimize sadece bir yemek değil, her ziyarette benzersiz bir deneyim sunarak, İstanbul’un gastronomi haritasını yeniden şekillendireceğiz. Asil’i İstanbul’a getirmek istiyoruz, doğru yer arayışındayız” dedi.