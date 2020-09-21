Lübnan’a ‘zahter’ ihracatı patladı!

21 Eylül 2020

Eray Şen - Hatay

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 12 Ağustos’ta yaşanan patlamanın ardından ülke ekonomisi felç olurken, elektrik sisteminin çökmesi nedeniyle üretilemeyen pek çok ürünün ithalatına gidildi. Orta Doğu’ya özgü bir kahvaltılık olan ‘zahter’ ise Türkiye’deki firmalardan tedarik edilmeye başlandı.

Hatay’da baharat ve kahve üretimi yapan Esmergil Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Hatay Esmergil, ürünleri arasında bulunan zahtere, Beyrut’taki liman saldırısının ardından ‘inanılmaz’ bir talep başladığını söyledi. Hatay Esmergil, Orta Doğu’da çok yaygın tüketimi olan zahteri, 30 yıldır ürettiklerini belirterek, “Suriye savaşı başladığından bu yana zahterin ana tedarikçilerinden biri olduk. Beyrut olayı olduktan sonra da zahtere inanılmaz bir talep patlaması geldi. Lübnan’ın bu üründe çok ciddi üreticileri var ama şu anda üretemiyorlar, çünkü ülkede elektrik altyapısı zarar gördü.” diye konuştu.

Şirket olarak Türkiye’de kapasitesi en yüksek zahter üreticisi olduklarını vurgulayan Esmergil, “Paketleme dahil günlük 10 ton işleyebiliyoruz” bilgisini verdi. Esmergil, zahteri, Orta Doğu mutfağı üzerine hizmet veren işletmelerin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya da gönderdiklerini kaydetti.

“Falafeli Türkiye’de ilk biz ürettik”

Hatay Esmergil, yine Lübnan ve Suriye mutfağında çok yaygın olan falafeli de Türkiye’de ilk yapan şirket olduklarını anlatarak, “Yaklaşık 10 yıldır ‘Falafelmix’ markasıyla üretim yapıyoruz. İçindeki nohut nedeniyle proteini yüksek olduğu için ete ikame bir ürün aynı zamanda. Bu yönüyle veganlar tarafından da tercih ediliyor.” dedi.

İhracatta kahve, baharatı geçti

Yaklaşık 100 yıllık bir aile şirketi olduklarını ifade eden Esmergil, “Baharatta 65, kahvede 25 çeşit ürünümüz var. Kendi markalarımızla gerçekleştirdiğimiz, yıllık 3 milyon dolar civarındaki ihracat hacmimizin 1.2 milyon dolarını kahve oluşturuyor. Üretimde ana kalemimiz baharat olmasına rağmen, ihracatta kahve baharatın önüne geçmiş durumda, çünkü kahvenin tüketim süresi çok kısa ve ticari döngüsü de buna bağlı olarak çok hızlı.” diye konuştu. Esmergil, ihracat pazarları arasında Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türki cumhuriyetler, Orta Doğu ülkeleri ile Amerika ve Kanada’nın olduğunu sözlerine ekledi.

Zahter nedir?

Zahter 13 çeşit baharatın birleşiminden oluşan kahvaltılık bir ürün. Üzerine zeytinyağı dökülüp yoğun bir krema kıvamında tüketilebildiği gibi, ekmek üzerine sürülüp fırında pişirilerek de yeniliyor. Orta Doğu ülkelerinde kahvaltının vazgeçilmezi olarak biliniyor.