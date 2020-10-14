Lüks deniz araçları MarinTurk Pendik’te bir araya geldi

14 Ekim 2020

Türkiye’nin önemli denizcilik buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show Denizde, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında aldığı bir dizi önlem ile kapılarını açtı.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) işbirliği ile organize edilen CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, 18 Ekim Pazar gününe kadar MarinTurk Marina / Pendik’te misafirlerini ağırlayacak. 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, 5 bin ila 50 milyon lira arasında değişen deniz araçları ziyaretçilerini bekliyor.

Dünya markalarını temsil eden firmalar ile yerli üreticilerin ağırlandığı fuarda, 100’ün üzerinde firmanın 500’ü aşkın markasına dair deniz araçları sergileniyor.