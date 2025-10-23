Lüks tüketim değil katma değerli ihracat sayalım

Hayati ARIGAN

Türkiye’nin dünyada ilk üçte yer aldığı yat üretim sektörünü yakından ilgi­lendiren vergi düzenlemesi geç­tiğimiz ay yürürlüğe girdi. Yak­laşık 8.5 yıldır yüzde sıfır olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 8 olarak yat, kot­ra, tekne ve gezinti gemileri için yeniden uygulanmaya başladı. Sektör temsilcileri, düzenleme­nin “lüks tüketim” gerekçesiyle alınsa da üretim tarafında cid­di finansman ve rekabet baskısı yarattığını vurguladı.

Yat üreticileri, ülke ekono­misine döviz girdisi sağlayan sektörün “lüks tüketim” ola­rak değil, “yüksek katma değerli ihracat alanı” olarak değerlen­dirilmesini istiyor. Sektör tem­silcileri, vergi istisnası ve KDV muafiyetlerinin yeniden düzen­lenmesini ve üretim maliyeti üzerindeki yükün azaltılmasını talep ediyor. Yat üretiminde si­parişten teslimata kadar süre­nin 2.5–3 yıl olduğunu hatırla­tan üreticiler, bugünkü sipariş azalışının etkilerinin iki yıl son­ra hissedileceğine işaret eder­ken kısa vadede ihracatta düşüş olmasa da 2027–2028 dönemin­de üretim hacminde yavaşlama riski bulunduğunu belirtiyor.

3 Şubat 2017 tarihli Bakan­lar Kurulu kararıyla yat ve gezi teknelerinden alınan ÖTV sıfıra indirilmişti. Bu uygulama, yer­li üretimi ve ihracatı destekle­yen bir teşvik olarak görülüyor­du. Ancak 8.5 yıl sonra gelen yeni kararın, sektörde dengeleri ye­niden değiştirmesi bekleniyor.

Yeni KDV yükü mü getirildi?

Son yıllarda yat üreticilerinin şikayet ettiği bir diğer konu da KDV istisnasında yaşanan be­lirsizlik. Sektör temsilcilerine göre, mevzuatta değişiklik ya­pılmamasına rağmen, bazı ver­gi daireleri KDV muafiyetini tanımayı bırakmış durumda. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 25 Nisan 2023 tarihli yazısındaki “istisna uygulanamaz” ifade­si, üreticilerin bir kısmını KDV yüküyle karşı karşıya bıraktı. Sektör temsilcileri, aynı yasal çerçeveye rağmen farklı illerde farklı uygulamalar yapılması­nın haksız rekabet yarattığını, üretim maliyetlerini artırdığını ve ihracat kabiliyetini zayıflat­tığını söylüyor.

“Yüzde 8, en çok küçük üreticiyi vuracak”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Baş­kanı ve DTO Fuarlar Komitesi Başkanı Orhan Gülcek, düzen­lemenin doğrudan tüketiciyi ve küçük üreticiyi etkileyeceğini söylüyor: “Otomobilde bir lira vergi veriyorsak teknede bu yok­tu. Çünkü tekne işi uluslarara­sı bir iş. Şimdi yüzde 8 vergiyle bu denge değişti. Özellikle küçük tekne üreticileri ve yerli alıcılar bundan olumsuz etkilenecek. 200 bin dolarlık tekne 240 bine çıkınca alıcı ister istemez vaz­geçer.”

Finansman yükünün de büyüyeceğine dikkat çeken Gül­cek, “Bir teknenin üretimi 2.5 yıl sürüyor. 20 milyon euro ma­liyetli bir teknede KDV’yi peşin ödüyorsunuz, iadesini ise satış­tan 6-8 ay sonra alabiliyorsunuz. Bu durum yılda beş tekne üreten bir firmanın bir teknesini kay­betmesi anlamına gelir” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu ise KDV yükünün Türk bayrağı kullanı­mını azaltacağı uyarısında bu­lundu: “KDV, Türk bayrağını öteler. Çünkü Türk bayrağındaki tekneler marinada da KDV ödü­yor. Yabancı bayrağa geçerseniz bu vergiden muaf oluyorsunuz. Yıllarca Türk bayrağına dönü­şü teşvik ettik, şimdi bu düzen­lemeyle tam tersi bir akım ola­bilir.” Vergi politikalarının ka­rasal araç mantığıyla deniz araçlarına uygulanmasının ha­talı olduğunu söyleyen Dillioğ­lu, “Birisi uluslararası suda kul­lanılan bir araç, diğeri karada. Aynı kalemden değerlendirile­mez. Bu yaklaşım, Türk bayrağı kullanımını azaltır, teknelerin başka marinalara gitmesine ne­den olur” diye konuştu.

“Rekabet gücümüz risk altında”

Türkiye, yat sipariş sayısın­da dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Geçen yıl gemi ve yat ih­racatı 2.2 milyar doları aşarken, bu rakama serbest bölge üre­timleri dahil değil. Ancak sektör temsilcileri, yeni vergi yükünün rekabet gücünü zayıflatabilece­ği görüşünde. “Türk yatları ar­tık ucuz değil, kalite arttı ama maliyet farkı da kapandı” diyen Orhan Gülcek, “Eskiden Türki­ye’den yat almakla İtalya’dan al­mak arasında büyük fiyat far­kı vardı. Şimdi kalite eşitlendi ama maliyetler bizde daha yük­sek. Vergilerle birlikte bu fark aleyhimize dönüyor” dedi.

“Hammaddede KDV istisnası kalktı”

5 yıllık firmasında bugüne ka­dar 4 yat ürettiğini belirten yat üreticisi Doğa Yurttaş ise, önce KDV’nin yüzde 1’den 20’ye çıktı­ğını, ardından da ÖTV eklenme­sinin tekne satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Ham madde­leri KDV istisnasıyla alırken şu an bu istisnanın ortadan kalktı­ğını ifade eden Yurttaş, “Bu da do­ğal olarak maliyetimizi arttırıyor. Üretim hacmimizi düşürüyor, sa­tışımızı düşürüyor” diye konuştu.

“Maliyetlerimiz yüzde 20 arttı”

Tersanelerin zaten yüksek vergi yükümlülükleri olduğunu, şimdi buna KDV ve ÖTV’nin de eklenince üretim maliyetlerinin daha da arttığını söyleyen Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Üretici bir tekneyi 1 liraya mal ederken bugün bu rakam 1.08 liraya çıktı. Bu da çoğu zaman zarar anlamına geliyor. 50 metrelik bir motoryatın üretimi yaklaşık iki yıl sürüyor.

Bu süre boyunca yüzlerce kişi istihdam ediliyor. Tekne ihracata gittiğinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor, vergi geliri oluşturuyor. Bu nedenle bu ürünlere yalnızca ‘lüks’ etiketiyle bakmamak gerekiyor” dedi. Tekne üretiminde KDV muafiyetinin kaldırılmasının da maliyetleri artırdığını belirten Bekiroğlu, “Örneğin bir ana makineyi daha önce KDV muafiyetiyle 10 liraya alıyorken şimdi 12 liraya alıyoruz. Böylece teknenin maliyeti otomatik olarak yüzde 20 artıyor. ÖTV eklenince yüzde 28’e çıkıyor.

Bir tekneyi 100 liraya mal edecekken artık 120–128 liraya mal ediyoruz. Türkiye, megayat inşasında 30 metre üzeri kategoride dünya sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Ancak uluslararası arenada artık yerimiz düşüyor. Çünkü maliyetlerimiz çok arttı ve dünyadaki büyük markalarla aynı fiyat seviyesine geldik. Tekne üretimi sadece fuar ya da lüks tüketim konusu değil. Bu sektör binlerce kişiye istihdam sağlayan, ülkeye döviz kazandıran ve Türkiye’nin denizcilik mirasını güçlendiren stratejik bir alan” ifadelerini kullandı.