Lüks tüketim pazarına koronavirüs darbesi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Kovid-19 salgını, dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın ve ekonominin yanı sıra küresel lüks tüketim pazarında da etkisini gösteriyor.

Salgın nedeniyle mağazaların kapalı olması ve tüketicilerin evlerine kapanmasından lüks tüketim ürünleri pazarı da nasibini aldı. Çin'den Japonya'ya, Avrupa'dan ABD'ye dünyanın önemli lüks ürün üreticisi şirketler, zayıflayan talep ve bozulan değer zincirleri ile mücadele etmeye başladı.

Merkezi ABD'de bulunan yatırım şirketi Bernstein, müşterilerine gönderdiği notta, 2020'nin ilk yarısının modern lüks eşya pazarı için tarihin en kötüsü olabileceğini belirterek, petrol fiyatlarının düşmesinin de Orta Doğu'da lüks satışları aşağı çekeceğini kaydetti.

Bernstein, bu yılın ilk yarısında Çin, Avrupa ve ABD'de lüks ürünleri talebinde önemli düşüşler bekliyor.

Küresel lüks tüketim pazarı 70 ila 90 milyar avro arasında küçülecek

Lüks tüketim pazarı, dünya savaşları ve 1918 İspanyol gribi de dahil daha önce birçok zorluk yaşadı. Günümüzde pazarda yer alan şirketlerin satışlarının sadece zenginlere değil, 1990'dan beri büyüyen orta sınıfa da dayanması nedeniyle koronavirus salgınının, sektöre 2008'deki durgunluktan daha büyük zorluk getireceği belirtiliyor.

Yönetim danışmanlığı firması The Boston Consulting Group’un (BCG) son çalışmasına göre, küresel lüks tüketim pazarı, bu yıl 70 ila 90 milyar avro arasında küçülecek.

Geçen yıl kıyafet, ayakkabı ve saat gibi lüks ürünler için 350 milyar avro harcayan müşterilerin, bu yıl 260 ila 280 milyar avro arasında harcama yapması bekleniyor.

Yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company de online satışların hızlı büyümesine karşın lüks ürün satışlarının bunun sadece yüzde 12'sini oluşturduğunu belirtti.

Lüks tüketim ürünleri devi, el dezenfektanı üretimine soyundu

Satışların düşmesi ile Louis Vuitton ve Christian Dior gibi markaların sahibi, Fransız lüks tüketim ürünleri devi LVMH Grup, artık Fransa'daki en büyük parfüm fabrikalarında el dezenfektanı üreteceğini duyurdu.

LVMH, sektörde koronavirüs krizini ilk hisseden şirketler arasında yer alıyor. Şirket, satışlarının neredeyse 4'te birini Çin'de gerçekleştiriyor.

2019'un son çeyreğinde Hong Kong'daki protestolardan etkilenen LVMH'nin, bu yılın ilk ayındaki satışlarına da Çin'deki salgın olumsuz etki etti. Şirket, belirli bir rakam vermemesine karşın bu yılın ilk çeyreğinde konsolide satışlarının yüzde 13-14 azalmasını bekliyor.

Analistler, karantina önlemleri ve mağaza kapanışlarının Çin'de satışların sert düşmesine neden olduğunu belirtti.

Burberry'nin satışlarında ilk çeyrekte sert düşüş bekleniyor

Merkezi İngiltere'de bulunan Burberry de salgından dolayı yatırımcıları "önemli satış kayıplarına" ilişkin uyardı. Burberry, gelirlerinin yaklaşık yüzde 40'ını Asya-Pasifik bölgesinden elde ediyor. Salgının başlangıcında, satışlarının Asya'da etkilendiğini vurgulayan şirket, bugünlerde dünya çapındaki satışlarının düştüğünü belirtiyor.

Avrupa ve ABD'de Burberry mağazaları kapalı olurken, analistler, şirketin satışlarında ilk çeyrekte sert düşüş bekliyor.

Analistler, lüks tüketim pazarında salgının etkisinin değerlendirilmesinin zor olduğuna işaret ederek, bunu 2003 SARS salgını ile karşılaştırmanın daha da zor olduğunu, SARS'tan bu yana dünya pazarındaki ağırlıkların önemli ölçüde değiştiğini ifade etti.

Çin'in küresel lüks pazarındaki payı yüzde 3'ten yüzde 34'e çıktı

Çin'in payı, 2003'te küresel lüks pazarının yüzde 3'üne veya 5 milyar avroya denk gelirken, geçen yıl yüzde 34'e ulaşarak yaklaşık 120 milyar avro oldu. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de iş durduğunda, lüks tüketim satışları da durma noktasına geliyor.

Pazarın büyümesi, SARS salgını sırasında 6 ayda yüzde 10'dan yüzde 5'e gerilemesine karşın hızlı bir şekilde toparlanarak yeniden yüzde 10'a çıkmıştı.

Analistler, lüks tüketim pazarının koronavirüs salgını nedeniyle hızlı bir şekilde toparlanacağına kuşkuyla yaklaşırken, merkezi İsviçre'de bulunan yatırım bankası Vontobel, İsviçre saat sektöründeki satışların bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 30'dan fazla düşmesini bekliyor.

Sonbahar/kış koleksiyonu için teslimat dar boğazı riski

Koronavirüs salgınında mağazaların kapanması ve düşen satışlar, sorunun sadece bir tarafı olarak görülürken, moda endüstrisinin geri kalanından farklı olarak, malların çoğunluğu Asya'dan değil, Avrupa'dan, özellikle de Fransa, İtalya veya Portekiz'den geldiği için lüks mal üretimi için tedarik zinciri büyük ölçüde bozulmadı.

Koronavirüs salgınının İtalya ve Fransa üzerindeki etkisini artırmasıyla şirketlerin sonbahar/kış koleksiyonu için teslimat dar boğazı yaşayabileceği belirtiliyor.

Üretimin devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, bazı analistler, krizin şirketler üzerinde en az 1,5 yıl etkisi olacağını ifade ediyor.