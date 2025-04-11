Lüks tüketimde ana itici güç yerli tüketici olacak  

Günay DEMİRBAĞ

Geleneksel an­layışın ötesine geçen bu yeni lüks kavrayışı; kapsayıcılık, çevresel farkındalık ve kimlik ifadesi gibi değerleri merkeze alıyor.

Türki­ye, lüks segmentte sadece bir tü­ketim pazarı değil; aynı zamanda küresel markaların yatırım rada­rına giren stratejik bir destinas­yon haline geliyor. Bain & Com­pany Kıdemli Ortağı ve Küresel Moda ve Lüks Uygulamaları Li­deri Claudia D’Arpizio ile ülke­mizdeki lüksün yönelimlerini konuştuk.

Türkiye’deki lüks tüketi­cisinin profilinden bahseder misiniz? Geleneksel lüks tü­keticiye kıyasla yeni nesil alı­cılar ne tür farklılıklar göste­riyor?

Türkiye’de lüks tüketim, ge­leneksel Avrupa ülkelerine gö­re artık daha yerel bir yapıya sa­hip. Avrupa’da lüks harcamalar genellikle yabancı turistler sa­yesinde artarken, Türkiye’de bu durum değişmeye başladı. Covid sonrası dönemde yaşanan “inti­kam seyahati” hareketi, yüksek harcama yapan turist sayısında artışa yol açtı ve 2019–2024 ara­sında turist kaynaklı lüks harca­malar yılda ortalama yüzde 15– 20 oranında büyüdü.

Bain & Company’nin araş­tırmasına göre Türkiye’de lüks tüketim pazarının gele­ceği nasıl şekillenecek?

Geleceğe bakıldığında, Türki­ye’nin lüks pazarı olumlu bir tab­lo çizmekte; 2024–2029 yılları arasında yıllık yüzde 6–8 büyü­me öngörülmektedir. Geçmişte­ki büyümenin büyük kısmı turist harcamalarından kaynaklansa da, gelecekte yerli tüketicilerin ana itici güç olacağı öngörülüyor. Bu da hem müşteri kitlesinin ge­nişlemesi hem de kişi başı harca­manın artması anlamına geliyor.

Ancak bu öngörüler, son dönem­deki makroekonomik gelişme­ler—örneğin yeni açıklanan güm­rük vergileri—ve İstanbul’daki siyasi gerilimler (19 Mart önce­si ) öncesinde yapılmıştır. İstan­bul’un iç pazardaki lüks tüketi­min önemli bir kısmını oluştur­duğu düşünüldüğünde, bu durum 2024 yılı performansı üzerinde kısa vadeli etkiler yaratabilir.

Lüksün küresel markalarının Türkiye ilgisi yüksek

Küresel lüks markaların Türkiye pazarına olan ilgisi ne düzeyde? Yeni yatırımlar, mağaza açılışları ve iş birlikleri açısından neler gözlemliyorsunuz?

Küresel lüks markalar, yüksek segmentte yatırım açısından önemli bir destinasyon olarak öne çıkan Türkiye pazarına yüksek ilgi gösteriyor. Bu ilgi artan bir trende ilerliyor. Global lüks markalar, Türkiye pazarına artan bir ilgi göstermekte ve burayı yüksek segmentte yatırım yapılacak önemli bir destinasyon olarak görmektedir. Fine dining (lüks yemek) ve konaklama gibi alanlarda kayda değer bir büyüme görülüyor; bu da genel anlamda bir lüks yaşam tarzı ekosistemine katkı sağlıyor.