Lüks tüketimde ana itici güç yerli tüketici olacak
Lüks tüketim dünyada, pandemi sonrası yeni bir evreye girerken Türkiye pazarı da dikkat çekici bir dönüşüm yaşıyor. Bir yanda “intikam seyahati” döneminin etkisiyle artan turist harcamaları, diğer yanda dijital yerliler olarak tanımlanan yeni nesil yerli tüketiciler..
Günay DEMİRBAĞ
Geleneksel anlayışın ötesine geçen bu yeni lüks kavrayışı; kapsayıcılık, çevresel farkındalık ve kimlik ifadesi gibi değerleri merkeze alıyor.
Türkiye, lüks segmentte sadece bir tüketim pazarı değil; aynı zamanda küresel markaların yatırım radarına giren stratejik bir destinasyon haline geliyor. Bain & Company Kıdemli Ortağı ve Küresel Moda ve Lüks Uygulamaları Lideri Claudia D’Arpizio ile ülkemizdeki lüksün yönelimlerini konuştuk.
Türkiye’deki lüks tüketicisinin profilinden bahseder misiniz? Geleneksel lüks tüketiciye kıyasla yeni nesil alıcılar ne tür farklılıklar gösteriyor?
Türkiye’de lüks tüketim, geleneksel Avrupa ülkelerine göre artık daha yerel bir yapıya sahip. Avrupa’da lüks harcamalar genellikle yabancı turistler sayesinde artarken, Türkiye’de bu durum değişmeye başladı. Covid sonrası dönemde yaşanan “intikam seyahati” hareketi, yüksek harcama yapan turist sayısında artışa yol açtı ve 2019–2024 arasında turist kaynaklı lüks harcamalar yılda ortalama yüzde 15– 20 oranında büyüdü.
Bain & Company’nin araştırmasına göre Türkiye’de lüks tüketim pazarının geleceği nasıl şekillenecek?
Geleceğe bakıldığında, Türkiye’nin lüks pazarı olumlu bir tablo çizmekte; 2024–2029 yılları arasında yıllık yüzde 6–8 büyüme öngörülmektedir. Geçmişteki büyümenin büyük kısmı turist harcamalarından kaynaklansa da, gelecekte yerli tüketicilerin ana itici güç olacağı öngörülüyor. Bu da hem müşteri kitlesinin genişlemesi hem de kişi başı harcamanın artması anlamına geliyor.
Ancak bu öngörüler, son dönemdeki makroekonomik gelişmeler—örneğin yeni açıklanan gümrük vergileri—ve İstanbul’daki siyasi gerilimler (19 Mart öncesi ) öncesinde yapılmıştır. İstanbul’un iç pazardaki lüks tüketimin önemli bir kısmını oluşturduğu düşünüldüğünde, bu durum 2024 yılı performansı üzerinde kısa vadeli etkiler yaratabilir.
Lüksün küresel markalarının Türkiye ilgisi yüksek
Küresel lüks markaların Türkiye pazarına olan ilgisi ne düzeyde? Yeni yatırımlar, mağaza açılışları ve iş birlikleri açısından neler gözlemliyorsunuz?
Küresel lüks markalar, yüksek segmentte yatırım açısından önemli bir destinasyon olarak öne çıkan Türkiye pazarına yüksek ilgi gösteriyor. Bu ilgi artan bir trende ilerliyor. Global lüks markalar, Türkiye pazarına artan bir ilgi göstermekte ve burayı yüksek segmentte yatırım yapılacak önemli bir destinasyon olarak görmektedir. Fine dining (lüks yemek) ve konaklama gibi alanlarda kayda değer bir büyüme görülüyor; bu da genel anlamda bir lüks yaşam tarzı ekosistemine katkı sağlıyor.