Lükste şehre dönüş başladı

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’de lüks konut pazarının dinamikle­ri köklü bir değişim­den geçiyor. Üst gelir grubu­na mensup alıcılar, geçmişte­ki tercihlerini geride bırakarak, şehir merkezinin dışında ge­niş bahçeli villalar yerine, şe­hir merkezindeki yüksek met­rekareli ve konforlu rezidans dairelere yöneliyor.

Lüks gay­rimenkul pazarındaki yeni eği­limin güçlü bir şekilde hisse­dildiğini söyleyen Türkerler Holding GYO Satış ve Pazarla­ma Direktörü Dilek Karagöz, “Uzun yıllar boyunca yüksek gelir grubundaki konut alıcı­ları, şehirden uzak, doğayla iç içe villa tipi konutlara yönel­mişti. Ancak son dönemde bu tablo hızla değişiyor. Artık lüks kavramı, sadece geniş bahçeli bir evle değil, şehir merkezin­de yüksek metrekareli, man­zaralı ve tam hizmetli rezidans yaşamı ile özdeşleşiyor. İnsan­lar zamanı daha verimli kullan­mak, iş ve sosyal yaşamın mer­kezine yakın olmak istiyor.

Bu da İstanbul gibi mega kentler­de merkezi konumda, yüksek standartlarda yaşam alanları­na olan talebi ciddi biçimde ar­tırdı” dedi. Karagöz’e göre, de­ğişen yaşam alışkanlıkları ve modern şehir hayatının getir­diği yeni ihtiyaçlar, bu dönüşü­mün temelini oluşturuyor. Ka­ragöz, “Artık lüks, yalnızca met­rekare ve malzeme kalitesiyle değil; konum, güvenlik, sosyal erişim ve sunduğu yaşam dene­yimiyle tanımlanıyor. Bu eği­lim, özellikle İstanbul'un gay­rimenkul haritasında önemli bir kırılmaya yol açarken, şe­hir merkezindeki nitelikli re­zidans projelerine olan talebi hızla artırıyor” diye konuştu.

“Çiftçi Towers referans oldu”

Villalardan şehir merkezine geri dönüş yapan alıcıların bek­lentilerine değinen Karagöz, “Çiftçi Towers Türkerler proje­mize gelen alıcıların büyük kıs­mı, daha önce bahçeli villalarda yaşamış kişiler. Ancak ulaşım zorlukları, sosyal yaşamdan uzaklık ve zaman yönetimi gibi sebepler, bu kitlenin şehir mer­kezine dönmesine neden oldu. Çiftçi Towers Türkerler, bu ih­tiyacı karşılayan nadir proje­lerden biri.

Çiftçi Towers Tür­kerler, gerek mimarisi gerekse uluslararası standartlarda do­natılarıyla Türkiye’nin lüks ko­nut alanındaki referans proje­lerinden biri haline geldi” ifa­delerini kullandı. Çiftçi Towers Türkerler’in sadece bir konut projesi değil aynı zamanda bir yaşam deneyimi olarak tasar­landığını söyleyen Karagöz, şunları söyledi: “Projede rezi­dans hizmetleri, vale ve con­cierge sistemleri, güvenlik alt­yapısı, akıllı ev teknolojileri ve özel sosyal alanlarıyla şehir merkezinde sakinlerine eksik­siz bir yaşam sunuluyor. Alıcı profili ise şehir dışındaki vil­la bölgelerinde yaşamış, ancak merkezdeki dinamizme ve eri­şilebilirliğe geri dönmek iste­yen kişilerden oluşuyor.”

Metrekare fiyatı 14 bin dolardan başlıyor

Projede şu ana kadar 18 da­irenin satışının tamamlandı­ğını, müşterilerin çoğunlukla finans sektöründen tanınmış isimler olduğunu ve satışların büyük oranda referansla ger­çekleştiğini belirten Karagöz, dairelerin ortalama metrekare fiyatının 14 bin dolardan baş­ladığını aktardı. Karagöz’ün verdiği bilgiye göre, fiyatlar mi­nimum 2.9 milyon dolardan başlarken, en pahalı daireler 6 milyon dolara kadar çıkabili­yor. 6 milyon 825 bin dolarlık bir daireyi sattıklarını açıkla­yan . Karagöz, 111 konutun yanı sıra, proje bünyesinde yer alan 40 bin metrekarelik AVM’nin kiralama görüşmelerinin de devam ettiğini, kısa zaman içe­risinde AVM’yi açacaklarını belirtti.

Sıfır KDV ile lüks konut imkanı

Projenin, ana yatırımcı Çiftçi ailesiyle bir bağının kalmadığını, tamamının icra yoluyla bankalara geçtiğini anlatan Dilek Karagöz, banka kanalıyla 350 daireden 111’ini Türkerler’in aldığını kaydetti. Şu an ellerinde satışa hazır 80 daire olduğunu aktaran ve projenin finansal açıdan da dikkat çekici avantajlar sunduğunu ifade eden Karagöz, “Konut alıcılarımız için şu anda yüzde 0 KDV avantajı devam ediyor.

Bu fırsat, hem yatırım değeri hem de ödeme kolaylığı açısından önemli bir avantaj sağlıyor” dedi. Normalde yüzde 20 KDV’ye tabi olan lüks konutlar, banka üzerinden yapılan satışlarla KDV’den muaf tutularak alıcılara bir maliyet avantajı sağlıyor. Karagöz’ün verdiği bilgilere göre, bankadan toplu olarak satın alınan 111 konutluk projede, daireler tapu devri yapılmadan doğrudan banka aracılığıyla satılıyor. Bu yöntemde, alıcılar daire bedelini doğrudan bankaya ödüyor ve tapu devri banka tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece, alıcılar KDV yükümlülüğünden kurtuluyor