Lüksün ‘outlet’inde geri sayım başladı

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Ece CEYHUN

180 milyon Euro yatırımla 1,5 yılda hayata geçirilen projenin finansmanında SACE ve JP Morgan yer aldı. Söz konusu yatırımın 100 milyon eurosunu kredi, 80 milyon eurosunu ise doğrudan yabancı yatırım oluşturdu. Projenin ilk fazında 65 bin metrekare kiralanabilir alana ve 190 mağazaya ulaşılacak. İkinci fazda 45 bin metrekarelik kiralanabilir alanın eklenmesiyle toplam alanın 110 bin metrekareye çıkarılması planlanıyor.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ve RDM Italia CEO’su Jacopo Mazzei, İstanbul Havalimanı yakınında hayata geçirilen Florentia Village’ın açılışı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Airport City vizyonunun ilk fidanı

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, projenin yalnızca bir perakende yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, İstanbul Havalimanı çevresinde yeni bir ekonomik ve turistik ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kalyoncu, “Florentia Village, ülkemizin global ölçekteki cazibesini artıracak stratejik bir yatırım. İstanbul Havalimanı’nın aktarma merkezi gücünü kullanarak, Avrupa’nın en yoğun havalimanı çevresinde yeni bir alışveriş ve yaşam destinasyonu kurduk. Florentia Village aynı zamanda Airport City vizyonumuz kapsamında diktiğimiz ilk fidan. İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni ekonomik ve turistik ekosistemin ilk adımlarından birini Florentia Village ile atıyoruz” dedi.

RDM Italia CEO’su Jacopo Mazzei ise Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişimindeki konumunun projeyi uluslararası perakende açısından önemli hale getirdiğini söyledi. Mazzei, İstanbul’un turizm potansiyelini alışveriş ekonomisiyle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, Florentia Village’ın outlet ve full-price perakendeyi aynı ekosistemde bir araya getireceğini ifade etti.

Hedef uluslararası alışveriş turisti

İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan proje, başta Çinli turist olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’dan gelecek ziyaretçilere odaklanıyor. Florentia Village’ın yıllık 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor. Orta vadede yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçi içindeki payının yüzde 40’ın üzerine çıkarılması planlanıyor.

Lüks markalar outlet formatında

Projede Prada outlet ile Moncler, Ferragamo, Ralph Lauren, Hugo ve Boss gibi markalar yer alacak. Ferragamo'nun Türkiye'deki ilk mono-brand butik yatırımını Florentia Village kapsamında gerçekleştireceği, Nike'ın ise yaklaşık 10 yılın ardından Türkiye'ye merkez ofis düzeyinde doğrudan yatırım yaparak projede yer alacağı belirtildi. Projenin kiralamalarında yüzde 95 seviyesine ulaşılırken, açılışın yaklaşık yüzde 70 dolulukla gerçekleştirilmesi planlanıyor.