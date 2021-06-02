‘Made in Turkiye’ etiketli 140 bin TL’lik ayakkabı Eksposhoes’da sergilendi

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, bu yıl 10’uncu kez kapılarını açtı. Antalya Granada Luxury Otel’de düzenlenen fuarda, 100 katılımcı firma, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık bin yabancı alıcıya son tasarımlarını sergiledi. Fuarda yaklaşık 30 milyon dolarlık ticaret hacminin yakalanması bekleniyor.

Fuara ilişkin açıklama yapan Ekspohoes CEO’su Erkan Demir, pandeminin ihracat odaklı çalışan ayakkabı sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi.

Ayakkabı sektörünün yılın ilk dört ayında 364 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Demir, “Küresel ticaretin belirsizliklerle boğuştuğu bir dönemde ihracatı bir yıl öncesine göre artırmak gerçek bir başarı. Sürdürülebilir ihracat için hem yurt içi, hem de yurt dış fuarların önemi çok büyük. Fuarımızda hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarımızdan alıcıları üreticilerimizle buluşturduk. Yabancı misafirlerimizin 10’uncu fuarımıza ilgisi oldukça fazla. Diğer yandan ayakkabı sektörümüzün ihracat pazarlarındaki konumu oldukça güçlü. Bu konumu sürdürebilir kılmak için yabancıların üreticilerimizle buluşması kritik önem arz ediyor. Bana göre üretim kalitesi anlamında dünyada ilk 5’e giren ‘Made in Turkiye’ etiketli ayakkabıları yerinde görmeleri ve üreticilerimizle ticari anlamda samimi ve güvene dayalı iş ilişkileri kurmaları istikrarlı ihracat için olmazsa olmaz. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması. Sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yapımı yaklaşık 1 ay sürdü

Fuara, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Bate Ayakkabı’nın el işçiliği ile ürettiği özel tasarım ayakkabı damgasını vurdu. Firmanın CEO’su İlhami Yıldız, 140 bin TL değer biçilen ayakkabıya ilişkin şunları söyledi: “Bana soracak olursanız bu ayakkabının değeri parayla ölçülmez. Biz her yıl Eksposhoes’a özel kendi tasarladığımız el yapımı ayakkabıları gelen yabancılara sergiliyoruz. Daha önceki yıllarda ürettiğimiz özel tasarım ayakkabılar yabancı koleksiyonerler tarafından satın alındı. Bu yıl yine üzeri tamamen özel taşlarla kaplanan ve yapımı yaklaşık 1 ay süren bir ayakkabıyı sergiliyoruz. Bu ayakkabı, ‘Made in Turkiye’ etiketinin ne kadar kıymetli olduğunun somut bir örneği. Ayakkabıyı bu yıl yurt dışında katılacağımız fuarlarda özel bir alanda sergilemeyi hedefliyoruz.”