Maden ihracatı 5,4 milyar doları aştı: Çin’e satışta yüzde 48’lik artış

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Türkiye’nin maden ihracatındaki yükseliş yılın dokuzuncu ayında da devam etti.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) verilerine göre, 2025’in ocak-eylül döneminde 4 milyar 506,8 milyon dolar olan Türkiye geneli maden ihracatı, 2026’nın aynı döneminde yüzde 20,05 artarak 5 milyar 410,5 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında da ihracatta çift haneli büyüme kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında 549,6 milyon dolar olan maden ihracatı, yüzde 24,2 artışla 682,6 milyon dolara ulaştı.

Metalik cevher ihracatı yüzde 30,56 arttı

Yılın ilk dokuz ayında ürün grupları arasında en yüksek ihracat değerine metalik cevherler ulaştı. Metalik cevher ihracatı, geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 702,9 milyon dolardan yüzde 30,56 artışla 2 milyar 223,3 milyon dolara çıktı.

Doğal taş ihracatı yüzde 5,31 artarak 1 milyar 592,2 milyon dolara, endüstriyel mineraller ihracatı ise yüzde 13,12 yükselişle 994,8 milyon dolara ulaştı.

Eylül ayında metalik cevher ihracatı yüzde 38,05 artarak 300 milyon dolar olurken, doğal taş ihracatı yüzde 6,87 yükselişle 201,6 milyon dolar, endüstriyel mineraller ihracatı ise yüzde 2,74 artışla 105,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çin’e maden ihracatı 1,7 milyar dolara yaklaştı

Ülkeler bazında Çin, Türkiye’nin maden ihracatındaki en büyük pazar olmayı sürdürdü. Çin’e ihracat yılın ilk dokuz ayında yüzde 47,99 artarak 1 milyar 137,8 milyon dolardan 1 milyar 683,8 milyon dolara yükseldi.

İkinci sıradaki ABD’ye ihracat yüzde 6,18 artışla 432,7 milyon dolara çıkarken, Bulgaristan’a ihracat yüzde 18,58 artarak 384,8 milyon dolar oldu. İspanya’ya 259,4 milyon dolar, Belçika’ya ise 211,1 milyon dolarlık maden ihracatı gerçekleştirildi.

İlk 20 pazar içinde dikkat çeken artışlardan biri Japonya’da görüldü. Bu ülkeye ihracat yüzde 106,02 artarak 86 milyon dolara ulaştı. Brezilya’ya ihracat yüzde 57,38 artışla 61,7 milyon dolar olurken, Hindistan’a 208,2 milyon dolar, Güney Kore’ye 139,6 milyon dolar ve Fransa’ya 104,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

“Katma değerli ürünlerle büyümeyi kalıcı hale getirmeliyiz”

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Bayraktar, ilk dokuz aylık ihracat performansını sektör açısından olumlu değerlendirdiklerini belirtti.

Metalik cevherlerin yanı sıra doğal taş ve endüstriyel minerallerdeki artışa dikkati çeken Bayraktar, Çin’in en büyük pazar konumunu korurken farklı ülkelerde kaydedilen yükselişlerin de önemli olduğunu ifade etti.

Bayraktar, sektörün bundan sonraki dönemde pazar çeşitliliğini artırması ve daha yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin madencilik potansiyelini daha ileri taşımak için kaynaklarımızı işleyerek ve daha yüksek katma değer yaratarak dünya pazarlarına sunmalıyız.” dedi.