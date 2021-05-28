Maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği desteği için başvurular 31 Mayıs’ta bitiyor

Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği desteği için başvurular 31 Mayıs'ta sona erecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yer altı maden işletmelerine yönelik yürütülen Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcılarının hibe ödeme taleplerini "https://www.misgephibetakip.csgb.gov.tr" yapabileceği belirtildi.

Başvurulara yönelik sorular için de "misgep@misgep.org" adresinin açıldığı duyurulan açıklamada, başvuruların iletilmesinin ardından ilk destek ödemelerinin haziran ayında yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yer altı maden iş yerlerine her ay en düşük 300, en yüksek 3750 euro karşılığı Türk Lirası desteği verileceğine işaret edilerek, işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyoneli görevlendirmelerine karşılık çalışan başına da ayda 15 euro destek sağlanacağı ifade edildi.

Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcılarının hibe ödeme taleplerini 31 Mayıs'a kadar iletebileceği hatırlatılarak, Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında yer altı madenlerine iş sağlığı ve güvenliği alanında finansal ve rehberlik desteği de verildiği aktarıldı.