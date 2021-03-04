Maden sektörü ihracatı ilk iki ayda yüzde 25 arttı

Üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan maden sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, maden sektörü ihracatı 2021 yılının ilk iki ayında yüzde 25 artışla 768 milyon 745 bin dolar oldu. Aylık bazda ise sektör, yüzde 47 artışla 415 milyon 562 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde Türkiye'nin doğal taş ihracatı 2020'nin ilk iki ayına göre, yüzde 7,4 artarak 278 milyon 941 bin dolara ulaştı. Metalik madenlerde ise, yüzde 64'lük artış ile 271 milyon 794 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde Türkiye'nin endüstriyel mineraller ihracatı yüzde 10 artışla 155 milyon 249 bin dolar olarak hesaplandı.

“Virüs, ana ihracat pazarlarımıza bizden daha önce bulaştı”

Türkiye maden sektörünün 2021 yılı ilk iki ayına ait ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, “Genel ihracat bu dönemde her ne kadar artıda gözükse de, bu döneme ait verileri bir yıl öncesi ile karşılaştırmak çok rasyonel değil. Nedeni ise, dünyanın dengelerini alt üst eden COVID-19 salgınının ana ihracat pazarımız olan Çin’de geçtiğimiz yıl Avrupa’dan ve Türkiye’den yaklaşık üç ay önce belirmesi. Diğer yandan metalik madenlerde gerek birim fiyatların hızlı artışı gerekse hızlı talep ve stok dengesinin ters orantılı oluşması sebebiyle ciddi bir artış kaydedildi. Sektörümüz, ana ihracat pazarlarından olan Çin’e yılın ilk iki ayında, bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 230 milyon 820 bin dolar ihracat gerçekleştirdi." diye konuştu.

Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 99 geriledi

Türkiye'nin ana ihracat pazarlarından ABD’ye söz konusu dönemde yapılan ihracatta yüzde 36 oranında artış kaydedildiğini ve 74 milyon 630 bin dolar ihracat yapıldığını belirten Rüstem Çetinkaya, "Yine aynı dönemde Suudi Arabistan’a ihracatımızda ise yüzde 99’luk gerileme kaydedildi. İhracat pazarlarımıza ilişkin pozitif anlamda beklentilerimiz var ancak bu noktada Çin’i ayrı tutmak gerektiği kanaatindeyim. Burada halihazırda belirgin olmayan göstergeler, ancak Nisan itibarıyla netleşmeye başlayacak. İhracat performansımızın dünya ve Türkiye gündeminin normal bir akışta seyretmesi halinde yıl sonunda pozitif yönlü kapanacağını öngörüyorum." ifadelerini kullandı.