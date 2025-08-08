Maden sektöründe sıkı denetim! Yatırım yapmayan ve rapor sunmayan firmaların ruhsatı iptal edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan maden sektöründe ruhsat alıp yatırıma dönüştürmeyenler işletmelere yönelik önemli bir adım geldi.

Buna göre, buluculuk hakkı tanınan madenlerde işletme ruhsatı sahibi firmalar yatırım programlarını iki yıl art arda yüzde 50'nin altında tamamlarlarsa ruhsatları iptal edilecek.

Ayrıca, ön arama faaliyet raporunun süresi içinde verilmemesi halinde de iptal gerçekleşecek.

Yüzde 70'i genel bütçeye gelir kaydedilecek

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunun uygulanmasına yönelik alt yönetmelik taslağı da hazırlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılacak söz konusu değişikliklerde maden ruhsat bedellerinin yüzde 70'inin genel bütçeye gelir olarak kaydedilmesine karar verildi.

Bunun yanında, maden arama projesinde belirtilen faaliyetlerin niteliğinde ya da maden cinsinde değişiklik yapılması durumunda revize maden arama projesinin de verilmesi zorunlu olacak.

Sisteme girilmesi zorunlu tutuldu

Sondaj kuyu lokasyonlarının denetime kadar muhafaza edilmesi ve sondaj sonucunda alınan karotların korunması da zorunlu olacak.

Planlanan sondaj başlangıç ve bitiş tarihleri ile sondaj lokasyon bilgilerinin başlangıç tarihinden bir hafta öncesine kadar, sondaj ilerlemesine ilişkin metraj bilgileri günlük olarak e-Maden sistemine girilecek.

Ön arama faaliyet raporunun süresi içinde verilmemesi halinde de ruhsat iptali gerçekleşecek. Ruhsat uzatım taleplerinde ise üretimin en az yüzde 30'u kadar üretim yapılmış olması şartı aranacak.

Devlet hakkı yüzde 50

İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar devlet hakkı alınacak. Ruhsat ve rehabilitasyon bedellerinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılması zorunlu tutuldu.

Tahsil edilen rehabilitasyon bedeli tahsil tarihi itibarıyla ilgili kurumların rehabilitasyon bedeli hesabına aktarılacak. Lületaşı ve oltutaşı için düzenlenen ruhsatlardan ruhsat bedeli ve rehabilitasyon bedeli alınmayacak.

İşletme faaliyetinin durdurulacağı noktalar

Özel çevre koruma bölgeleri, Milli Parklar Kanunu'na göre korunan alanlar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, ormanlar, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, Kıyı Kanunu'na göre korunması gerekli alanlar, askeri yasak bölgeler, sit alanları, tarım arazisi gibi izne tabi alanlarda izin alınmadan faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde işletme faaliyetleri durdurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan devlet ormanlarında madencilik faaliyeti yapılabilmesi için ruhsat düzenlenmeden önce izin alınması zorunlu hale getirildi.

Olumsuz görüş verilmesi halinde, ruhsat düzenlenmeyecek. İşletme ruhsatı taban bedeli hariç, başvuru sahibinin ödediği bedellerin iadesi gerçekleşecek.