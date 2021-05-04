Maden sektöründen 4 ayda 1,8 milyar dolar ihracat

Madencilik sektörü ihracatı bu yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 oranında artarak 1 milyar 772 milyon 904 bin dolara çıktı.

Metalik madenler ihracatı ocak-nisan döneminde bir yıl öncesinin aynı dönemine göre ciddi sıçrama kaydederek yüzde 63 artışla 630 milyon 351 bin dolara yükseldi.

Ferro alyaj grubu ihracatı yüzde 61 artışla 167 milyon dolar olarak hesaplanırken, doğal taş ihracatı ocak-nisan döneminde bir yıl öncesine göre yüzde 26 oranında arttı ve 620 milyon dolara ulaştı. Endüstriyel mineraller grubu ihracatı da yüzde 25 artışla 354 milyon dolar olarak hesaplandı.

"Navlun fiyatları ciddi engel teşkil ediyor"

Sektörün ocak-nisan performansını değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Gelen veriler, sektörümüzün 2020’nin yaralarını hızla sarmaya başladığını gösteriyor. Bu ivme ile ihracatta 2019 rakamlarını da geçerek kolektif bir başarıya imza atmak istiyoruz." dedi.

Metalik madenlerde birim fiyatları özelindeki artışın ihracat rakamlarına da olumlu yansıdığını ifada eden Çetinkaya, "Diğer yandan ülkemizin hem toplam ihracatının hem de sektör ihracatımızın önünde ciddi engeller teşkil eden sorunlarımız da yok değil. Navlun fiyatlarındaki fahiş artışlar, birçok satılmış hazır malzemenin tahsilatını ve sevkiyatını frenliyor" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, doğal taş tarafındaki büyük pazarlardan biri olan Hindistan’da vaka sayılarının zirve yapmış durumda olduğunu belirterek, "Söz konusu durum ikinci çeyrek itibariyle yavaşlamaya neden olabilir. İşlenmiş doğal taş özelinde en büyük ihracat pazarlarımızdan biri olan Suudi Arabistan’la ilgili belirsizlik ortamı da üreticilerimizin önünü görememesine neden oluyor.” şeklinde konuştu.