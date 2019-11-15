“Madenciler ağaç olmayan alanlar için de bedel ödüyor”
MASİS, TİSK’in ilk Basın Sohbetleri toplantısında, madencilik sektörünün fazla eleştirildiğini vurguladı. Sendika Başkanı Naci İlci, eleştirilere yanıt olarak “Sektör, ağaçlandırma için yasal olarak bakanlığa ağaç bedeli öder. Ağaç olmayan alanlar için de bu bedel ödenir” dedi.
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