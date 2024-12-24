Madenciler sektörün önünün açılmasını istiyor

Özlem SARSIN-DENİZLİ

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Mermerciler Derneği iş birliğinde Maden Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, orman bedelleri, ruhsat harçlarının yüzde 44 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranında artacağını, asgari ücrete gelecek artışında maliyetlerine yansıyacağını vurguladı. Alimoğlu, “Maliyetlerimiz artarken döviz kuru artmıyor. Enflasyonla mücadeleyi destekliyoruz ancak ihracatçılar olarak ihracat yapabileceğimiz bir ekosistemin korunmasını istiyoruz. Günümüzde ihracatçılarımız maliyetine hatta zararına ihracat yapmak durumunda kalıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatçı firmaların yurtdışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirirken yüzde 2 fark veriyor. Bu farkın yüzde 5’e çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

“Danıştay’a dava açtık”

“Son günlerde maalesef sektörün belini büken gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler kapsamında da sektörle ortak hareket etmeye özen gösteriyoruz” diyen Alimoğlu şöyle devam etti: “4 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in madencilik faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayan düzenlemeler getirdi. Bu uygulamaya yönelikte ilgili STK’larımız ile Danıştay’a iptal davamızı açtık. Bir maden işletmesini faaliyete almak için; 8 bakanlık, 7 yasa, 87 yönetmelik, 8 tüzük, 16 uluslararası sözleşme gereğince 24 değişik kurum ve kuruluştan izin almak zorundayız. Bunlardan biri de orman izinleri. Orman Kanunu’nun 16’ıncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikle, ruhsat güvencesinin ortadan kalkacağı, sektörün yok olma noktasına gelebileceğinden büyük endişe duyuyoruz.”

“2024 yılını 4,4 milyar dolar ihracatla kapatacağız”

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2023 yılında 4,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, 2024 yılını da 4,4 milyar dolarlık ihracatla artıda kapatacaklarını paylaştı. Memişoğlu, “İhracatçılarımızı tebrik ediyorum. Çünkü para kazanmadan bu kurlarla ihracat yaparak ihracat yaptığınız için. Bakanlarımızla konuştuğumuz zaman “İhracat artıyor diyorlar” İhracat artıyor ama Karsız ya da zararına mal satıyoruz. İnşallah hepimiz kısa zamanda dövize endeksli enflasyon savaşını kazanırız da ihracat yapabileceğimiz döviz kurlarına kavuşuruz diye umuyoruz” dedi.

“Denizli’nin ihracatı düşmese de kârlılık kalmadı”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, 2024 yılında Denizli’nin ihracatının düşmemesine karşın, ihracatta karlılıklarının kalmadığını, 2024 yılının bazı kulvarlarda Denizlili sanayicilerin, ihracatçıların eksiye düştüğü bir yıl olarak geride kaldığını dile getirdi.

“Türkiye bir süredir biliyorsunuz dezenflasyon politikalarıyla, enflasyonu aşağıya çekmek için mücadele ediyor. Elbette ki, bu önemli bir mücadele” diyen Kasapoğlu, “Türkiye’de bugün ekonomi ve üretim anlamında neden şikâyet ediyorsak ilk önce bunun çözümü için enflasyonun aşağıya çekilmesi gerekiyor ve tabii ki iş dünyası bu sürece bugüne kadar destek verdi. Ancak 2025 yılına girerken bugün geldiğimiz noktada, artık bizlerin dile getirdiği şu; kur politikalarının yanına üretim, istihdam ve ihracat politikalarının da uygulaması gerekiyor. Çünkü Ocak ayından itibaren asgari ücrette yeni bir düzenleme olacak. İşçilik ücretlerimiz artacak. Kurda baskı sürüyor. Bu 2025 yılında zorlu bir sürece gireceğimizin işareti. Faizlerin düşmeye başlaması Aralık ve Ocak ayını bulabilir. Ve bana göre; bu faiz düşüşlerinin üretime yansımasında bizler için anlamlı hale gelmesi de Haziran ve Temmuz ayını bulabilir. Dolayısıyla, 2025’in ilk 6 ayında zorlu bir sürecin bizleri beklediğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Kamuoyuna yansıyan tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörlerinin aralarında olduğu emek yoğun sektörlere yeni teşvik paketinin açıklanacağı beklentisiyle ilgili de konuşan Kasapoğlu, bu teşvik paketlerinin sanayici ve ihracatçıyı destekleyeceğini ve nefes aldıracağını vurguladı.

“Suriye’nin inşasında en büyük payı Türkiye alacak”

Suriye’nin yeniden yapılanması durumunda Türkiye’nin burada en büyük aktörlerden biri olabileceğini söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Serter de, “İnşaat sektöründen en büyük payı Türkiye alacaktır. Dolayısıyla bu durum doğal taş sektörüne de olumlu yansıyacaktır. Amerika’da seçimleri kazanan Trump’ın da Türkiye için fırsat olacağını düşünüyorum. Çin’e çeşitli ambargolar uygulayacaktır, bu durum ABD’ye doğal taş ihracatında Çin ile rekabet etmemize pozitif olarak yansıyacaktır. Zengin madenlerin fakir bekçileri olmamalıyız. Partiler üstü bir siyasetle hep birlikte bunu söylemeliyiz. Tek bir bakanlık kurarak tek bir yerden izin aldığımız, süreçlerin kolaylaştığı bir ortam sağlanırsa ihracat rakamlarımız çok kolaylıkla yükselir” dedi.