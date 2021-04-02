Madencilik ürünleri ihracatı martta yüzde 37,9 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden yapılan derlemeye göre, Mart 2020'de 323 milyon 949 bin dolar olan madencilik ürünleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 37,9 artarak 446 milyon 771 bin dolara çıktı.

Sektörün ihracatında son 12 aylık dönemde 4 milyar 550 milyon dolarlık dış satım gerçekleşirken, toplam ihracat ilk 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9’luk artışla 1 milyar 215 milyon dolar oldu. Madencilik ürünleri ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı mart ayında yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 75 kentinden ürünün ihraç edildiği madencilik ürünlerinde toplam ihracatın 104 milyon 844 bin dolarını Ankara gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 23'üne denk geldi. Ankara'nın ardından en fazla madencilik ürünleri ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 103 milyon 754 bin dolarla İstanbul, 27 milyon 82 bin dolarla Antalya, 23 milyon 374 bin dolarla Denizli, 21 milyon 368 bin dolarla Afyon ve 18 milyon 306 bin dolarla Aydın oldu.

En çok ihracat Çin ve ABD'ye yapıldı

Madencilik ürünleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Çin olarak kayıtlara geçti. Çin'e martta 123 milyon 859 bin dolarlık ihracat yapıldı. Çin'i, 52 milyon 460 bin dolarla ABD, 23 milyon 973 bin dolarla İspanya, 23 milyon 573 bin dolarla Belçika, 22 milyon 670 bin dolarla Bulgaristan, 17 milyon 102 bin dolarla İtalya ve 15 milyon 862 bin dolarla Fransa takip etti. Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 33 milyon 328 bin dolarla Çin'de kaydedildi.

Madencilik ürünleri sektörünün alt kalemlerinde ise mart ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 167 milyon 118 bin dolarla yontulmaya ve inşaata elverişli mermer, traverten, oniks, granit, ve diğer doğal madencilik ürünleri yaptı. Bunu, 114 milyon 697 bin dolarla metal cevherleri, 96 milyon 413 bin dolarla mineral maddeler ve 35 milyon 3 bin dolarla maden dışı ürünler takip etti. Martta 2 milyon 965 bin dolarlık mineral yakıtlar, 550 bin dolarlık da granit ham, kabaca yontulmuş veya blok madencilik ürünleri ihracatı yapıldı.