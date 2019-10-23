5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı

23 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Fuarın ilk yılında 550 blok mermeri yer alırken, bugün itibariyle ağırlığı toplam 60 bin ton olan 2 bin 200 blok mermerin sergileniyor. Tonu 250 dolardan 4 bin dolara kadar değişen ürünlerle yaklaşık 20 milyon dolarlık değere ulaşan fuar, 205 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile ‘sektörün en ağır fuarı’ olarak adlandırılıyor. Fuarın açılış törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, maden sektörünün 2018’de yaklaşık 20 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdiğine dikkati çekerek, mermer sektörünün ise 8 milyar dolarlık ihracat ile bu açığı kapatmaya en büyük desteği veren sektör olduğunu belirtti. Mermer sektörünün zor bir sektör olduğunu; ancak tüm bu zorluklara rağmen faaliyetlerini sürdürerek ülke ekonomisine katkı koyduklarını ifade eden Kalaycı, “Bakanlık olarak, 2018’de toplam maden ithalatına 29 milyar dolar para harcadık. Toplam maden ihracat tutarı ise 9 milyar dolar civarı. Maden dış ticaret açığımız 20 milyar dolar civarında. Mermer sektörü ise bu açığı kapatmada ciddi katkı koyuyor. Mermer sektörü 2 milyar dolar civarı ihracatın yarısını blok mermerden yapıyor” dedi.

"Madenciliğin GSYH'daki payını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Maden ruhsatlarının üçte birinin mermer arama ve üretim sektörüne ait olduğunu da kaydeden Kalaycı, maden sektörüme yönelik kısa ve orta vadeli hedeflerini de anlattı. Şerif Kalaycı, “Madenciliğin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payını yüzde 1,5 ila 2’ye çıkarmayı, orta vadede ise yüzde 5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Blok ve işlenmiş mermer ürün ihracatını artırmak için teşvik mekanizmaları üzerine çalışıyoruz” diye konuştu. Kalaycı, yılsonu itibari ile bürokraside tüm işlemleri dijitalleştireceklerini ve böylece işlemlerin hızlanacağını sözlerine ekledi.

“Ormanlar her yere yapılabilir madenler yerinden çıkarılabilir”

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de, madencilik sektörünün çevreye zarar vermediğine vurgu yaparak, “Maden nerede varsa oradan çıkarılmak zorundadır. Hassasiyet, gelecek nesillere orman bırakabilmekse, ormanlar 30-40 sene sonra oluşabildiğine göre, bugünden yeni ormanlar üretebiliriz. Her yerde orman yapabilir ama madeni her yerden çıkaramayız. Türkiye’nin maden ithalatı yaptığı rakamları düşünürsek, yerli kaynaklarımızı kullanmak zorunda olduğumuz bir gerçek” şeklinde konuştu. MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ise, fuara bin 600 TIR’la 2 bin civarı blok mermer geldiğinin bilgisini verdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2018’de Bursa’da maden sektöründe 4.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu yıl için 7 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Burkay, Orhaneli Maden OSB projesinin de neticelenmesini istediklerini dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, sektör için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Çin ve Hindistan’dan yoğun ilgi bekleniyor

‘Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı’ ile sektörün en ağır fuarının Bursa’da olacağını belirten Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, “Fuar boyunca; Çin ve Hindistan başta olmak üzere Almanya, Avusturalya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Irak, İran, İspanya, İsrail, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Makedonya, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Rusya, Senegal, Singapur, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Umman, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan organize edilen alım heyetleri ile münferit gelmesi beklenen ülkeler ile 40’a yakın ülkeden organize edilen iş insanı ağırlanacak” dedi.

Fuar, 26 Ekim günü sona erecek.