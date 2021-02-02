“Afyon, doğal taşta dünya markası”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Afyonkarahisar’da sivil toplum örgütleri ve bölgedeki iş insanlarıyla bir araya geldi. Çetinkaya, bölgedeki temasları kapsamında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile Afyon Sanayici ve İş Adamları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Bölgede gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rüstem Çetinkaya, “Afyonkarahisar adeta kendi memleketim gibi. Gerek sanayisi gerekse doğal taş özelinde ülkemiz adına kritik önem arz ediyor. Doğal taş sektörünün en büyük entegre fabrikalarından biri olan Temmer’i Afyon’a kurarken bölge halkının sıcaklığı, misafirperverliğinin yanı sıra şehrin dünyada mermer piyasasında marka değeri olmasının da önemli bir etkisi oldu. Yaptığımız görüşme neticesinde istişarelerimiz olumlu geçti. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Afyon, doğal taş alanında bir dünya markası.” ifadelerini kullandı.