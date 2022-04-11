Borda ihracat rekorları, yüksek katma değerli ürünlerle gelecek

Mehmet KARA

Türkiye, geçen yıl 1 milyar 30 milyon dolarlık satışla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı bor ve bor ürünleri satışında, bu yıl yeni rekorlar peşinde… Dünyanın en fazla bor rezervine sahip ülkesi konumundaki Türkiye, bu alanda yaptığı yatırımlarla son yıllarda satışlarını artırdı. Başta cam sanayi olmak üzere gübre ve seramik sektörünün de kullanılan borun satışları 2021’de bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 52, tutar bazında ise yüzde 56,4 yükseldi.

2.6 milyon ton satış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin 2021’de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere 2,6 milyon bor ürünleri satışı yaptığını belirterek, “Bundan da 1 milyar 30 milyon dolarlık satış geliri elde ettik. Bu tüm zamanların rekoru” dedi.

Daha önce Türkiye’den Çin’e demir yolu ile bor ihracatının yapıldığını da hatırlatan Dönmez, “Çin ile yaşanan bu gelişme devam etti ve ikinci defa da demir yolu ile bor ihraç etmiştik. Bunlar rakamlara da yansıdı. Bor ihracatında 2021 rakamlarında Çin 994 bin ton ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 311 bin ton ile ABD bulunurken Hindistan da 152 bin ton ile üçüncü oldu” ifadelerini kullandı.

Yeni ihracat bağlantıları

2021 yılındaki rakamlar yeni rekor anlamına gelse de bununla yetinmeyeceklerini kaydeden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1,1 milyar dolar. Miktar olarak ise 2 milyon 500 bin ton bor ürünü satma hedefindeyiz.

Bu satışların bağlantısının şimdiden yapılması borda yeni bir rekorun geleceğinin en net göstergesi” dedi. Türkiye’nin en değerli madenlerinden boru daha yüksek katma değerli olarak satmak için çabaladıklarını anlatan Fatih Dönmez, bu üründeki katma değeri arttırmak için 2022’de atılacak adımlardan söz etti. Dönmez, şöyle dedi:

Performans testi başlayacak

“Yılda yaklaşık bin ton üretim yapması planlanan Bor Karbür Üretim Tesisi’nin kurulumu devam ediyor. Bu yıl tamamlayıp performans testine başlamayı planlıyoruz. Sadece bu tesis değil tabii. Ferrobor Üretim Tesisi de çok önemli. Özellikle çelik, neodim (Nd-Fe-B) mıknatıs, amorf metallerin üretiminde kullanılan Ferrobor ürünü için 800 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin ihale süreci devam ediyor. Bu yıl da bu tesisin temelini atmayı hedefliyoruz."

Çalışma 2022 sonunda tamamlanacak

Bor sektörüne yapılan her yatırımın katma değerli olarak Türkiye ekonomisine döndüğünü belirten Bakan Dönmez, 10 tonluk yıllık üretim kapasitesine sahip tesisteki ilk lityum karbonat üretiminin yapıldığını kaydetti. Kırka’da 600 ton/ yıl ve Bandırma’da 100 ton/yıl kapasiteli yeni lityum karbonat üretim tesisleri kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarının 2022 sonunda tamamlanacağını anlattı.