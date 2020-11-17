Çin, kömür madenciliği güvenlik kontrolü projesi başlatıyor

Çin Devlet Konseyi yaptığı açıklamada, kömür madenleri ve madencilik projelerine yönelik güvenlik denetleme girişiminin Cuma günü başlayacağını ve gelecek yıl sonuna kadar süreceğini duyurdu.

Açıklamaya göre denetimler, kömür madenciliği altyapısı, büyük felaketler için önleme yönetimi riski ve acil yanıt ve kurtarma kabiliyetine odaklanacak. Denetmenler ayrıca üretim veya onaylanma kapasitesini aşan madenleri önleyecek.

Çin yılın ilk on ayında 3,13 milyar ton kömür üretirken, 100'den fazla maden kazası yaşandı.