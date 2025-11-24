Çin’de inşaat çeliği fiyatları kasım ayının zirvesinde

Çin’de inşaat demiri vadeli işlemleri kasım ayında en yüksek seviyesine ulaştı. Ton fiyatı 3.090 yuana çıkarak yatırımcı ilgisini artırdı. Uzmanlar, fiyat artışının arka planında üretimdeki düşüşün bulunduğunu belirtiyor. Arzın azalması, kısa vadede çeliğe yönelik alım iştahını destekledi.

Zayıf talep yıl sonu görünümünü baskılıyor

Ekim ayında Çin’in ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 12 geriledi ve 2021’den bu yana en düşük ekim seviyesine indi. Bu durum, aşırı kapasite sorununu azaltmak için hükümetin uyguladığı üretim kotalarıyla uyumlu seyrediyor. Aynı dönemde çelik ihracatı da yüzde 12,5 düşerek 978,2 milyon tona geriledi. Bu, yılın ilk ihracat daralması oldu ve küresel korumacı ticaret politikalarının Çinli üreticileri iç pazara yönelttiğini gösterdi.

Arz yönlü desteklere rağmen çelik vadeli fiyatlarının yıl sonunda yüzde 7 düşmesi bekleniyor. Bunun nedeni, inşaat ve altyapı yatırımlarındaki durgunluk. Çin’de süregelen emlak krizi ve makroekonomik baskılar, ekim ayındaki rekor düşük inşaat PMI verisiyle de teyit edildi. Bu tablo, talep zayıflığının fiyatlarda aşağı yönlü risk oluşturduğu yorumlarını güçlendiriyor.