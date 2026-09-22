Doğanın reçetesi maden israfını bitirecek

Başak Nur GÖKÇAM

Global sanayileşme sü­reci her yıl milyarlar­ca ton atık üretirken, dünya genelinde çıkarılan kritik hammaddelerin yüzde 80’inden fazlası doğrudan çöp depolama alanlarına gidiyor. Yeşil dönü­şümün eşiğindeki küresel eko­nomide, atık dağları artık çev­re felaketi değil, trilyon dolar­lık gizli bir hammadde rezervi olarak konumlanıyor. Biyomi­mikri ve yapay zekâyı birleşti­ren yeni nesil teknolojik yakla­şımlar, sanayinin en zehirli çık­tılarından biri olan kömür külü ve kırmızı çamuru, temiz ener­jinin ihtiyaç duyduğu stratejik minerallere dönüştürerek ma­dencilik anlayışını kökten de­ğiştirmeye hazırlanıyor.

Çevre ve endüstri atıkları de­nildiğinde akla ilk olarak berta­raf edilmesi gereken büyük kir­lilik yükleri geliyor. Oysa kömür külü kalıntıları, kırmızı çamur, maden atıkları, beton molozla­rı ve metalürjik cüruflar muaz­zam bir potansiyele sahip. Bu atık akışları, silika, nadir top­rak elementleri (REE) ve kri­tik mineraller açısından zengin birer kaynak niteliğinde. Kla­sik üretim metotlarında beton, cam, seramik ve yarı iletkenler­de kullanılan silikon türevi mal­zemeleri elde etmek son derece ağır bir faturaya sahip.

Bu süreç­ler yüksek sıcaklıklar, devasa enerji tüketimi ve yoğun toksik kimyasal kullanımını zorun­lu kılıyor. Buna karşın, biyolo­jik temizleme teknikleri devre­ye girmediğinde, kıymetli mi­nerallerle dolu bu malzemeler baraj göletlerinde ve depolama sahalarında çürümeye terk edi­liyor. Yapılan bağımsız analiz­ler, sanayi atıklarındaki kritik materyallerin geri kazanılması­nın, bakir maden sahaları açma­ya kıyasla karbon ayak izini yüz­de 60 oranında azaltabileceğini ve küresel tedarik zinciri kriz­lerine kalıcı çözümler sunabile­ceğini gösteriyor.

Sanayi atıkları düşük enerjiyle parçalanacak

Geleneksel madenciliğin ve ağır sanayinin yarattığı bu tah­ribata karşı bilim insanları ça­reyi yine doğanın kendi meka­nizmasında arıyor. Deniz sün­gerleri, diyatomlar ve bazı özel bitki türleri, ortamda çözünmüş halde bulunan silikonu çekip al­ma ve son derece ılıman ortam koşullarında karmaşık silika ya­pıları inşa etme yeteneğine sa­hip. Doğanın milyarlarca yılda mükemmelleştirdiği bu biyolo­jik süreçler, sanayi atıklarının düşük enerjiyle parçalanması için örnek alınıyor.

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) Büyüyen Yakınsama Araştırma programı kapsamın­da sağlanan 3,3 milyon dolarlık fonla yürütülen beş yıllık kap­samlı proje, doğadaki bu stra­tejileri sanayiye uyarlamayı hedefliyor.

Worcester Politek­nik Enstitüsü (WPI) liderliğin­de, George Mason Üniversite­si, Kaliforniya Üniversitesi San Diego, Massachusetts Üniver­sitesi Amherst ve Buffalo Üni­versitesi’nden araştırmacıların katılımıyla yürütülen çalışma, multi-disipliner bir yeşil tekno­loji hamlesi sunuyor. Çalışma­ya ilişkin açıklamada bulunan Projenin Baş Araştırmacısı ve WPI İnşaat, Çevre ve Mimarlık Mühendisliği Bölümü Doçenti Mingjiang Tao, “Kritik mineral­lerin geri kazanılması fırsatın sadece bir parçası.

Her atık akı­şının mümkün olduğunca büyük bir kısmını kullanan, stratejik olarak önemli elementleri ayı­rırken kalan malzemeyi faydalı ürünlere dönüştüren bir süreç geliştirmek istiyoruz. Bu bütün­sel malzeme yaklaşımı, endüst­rilerin atıkları yönetme ve temel kaynakları elde etme biçimini temelden değiştirebilir” dedi.

Yapay zekâ keşfi hızlandırıyor

Sürdürülebilir malzeme dev­rimi, yalnızca biyoloji ile sınırlı kalmayıp yapay zekâ ve hesap­lamalı kimyayla destekleniyor. Araştırmacılar, özel biyomole­küller tasarlamak ve bunların silikon açısından zengin atık­larla nasıl etkileşime gireceğini simüle etmek için gelişmiş ya­pay zekâ modellerini kullanıyor. Böylece aylar sürecek laboratu­var deneyleri dijital ortamda sa­niyeler içinde taranarak en ve­rimli mineral geri kazanım yön­temleri tespit edilebiliyor.

Çalışmada jeokimyasal reak­siyon yollarına odaklanan WPI Profesörü Carrick Eggleston, silikat malzemelerin parçalan­ma ve yeniden polimerizasyon süreçlerini incelediklerini be­lirtirken, pil geri dönüşümü ve sürdürülebilir üretim uzmanı Profesör Yan Wang ile Profesör William B. Smith, biyomühen­dislik yöntemlerinin endüstri­yel ölçeğe uyarlanmasına ön­cülük ediyor. Proje, STEM öğ­rencilerini de kapsayan geniş bir ekosistemle, temiz ener­ji teknolojilerinden ulusal gü­venliğe kadar pek çok alanda ihtiyaç duyulan stratejik ham­madde bağımlılığını ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

Yerli tedarik güvenliği garanti altında

Rüzgâr türbinleri, elektrikli araç bataryaları, güneş panelleri ve akıllı cihazların üretimi doğrudan nadir toprak elementleri ile silikon türevlerine bağımlı durumda. Küresel rüzgâr enerjisi kapasitesinin artmasıyla birlikte neodimyum ve disprosiyum gibi kritik elementlere olan talebin önümüzdeki 10 yıl içinde üç katına çıkması bekleniyor. Maden sahalarından yeni hammadde çıkarmanın çevresel ve jeopolitik maliyetleri yükselirken, endüstriyel cüruf ve atıkların birer maden sahası gibi işlenmesi yerli tedarik güvenliğini garanti altına alıyor. Biyoteknolojik geri kazanım, yeşil enerjinin ihtiyaç duyduğu hammaddeleri yine yeşil yöntemlerle tedarik etmenin tek yolu olarak öne çıkıyor.

Biyomimikri ile atık yönetiminde yeni dönem

Doğanın tasarım ilkelerini insan yapımı sistemlere uyarlama sanatı olan biyomimikri, sanayi atıklarının dönüştürülmesinde devrim yaratıyor. Diyatomlar ve deniz süngerlerinin oda sıcaklığında, hiçbir toksik kimyasal kullanmadan silis esaslı kabuklar üretebilmesi, ağır sanayinin en büyük enerji kalemlerinden birini sıfırlama potansiyeli taşıyor. Biyolojik moleküllerin atık yığınlarındaki bağları koparma yeteneği sayesinde, yüksek ısılı fırınlara ve asit banyolarına gerek kalmadan nadir toprak elementleri atıklardan saflaştırılabiliyor. Bu yöntem, geleneksel geri dönüşüm tesislerinin çevresel yükünü ortadan kaldırırken döngüsel ekonominin en verimli modelini sunuyor.