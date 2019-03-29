Dünyanın tek blok mermer fuarı beşinci kez kapılarını açacak

29 Mart 2019

Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, ilk yılında 550 blok mermerin yer aldığı bir fuarken, bugün itibariyle ağırlığı toplam 60 bin ton olan 2 bin 500 blok mermerin sergilendiği büyük bir sektör buluşmasına dönüştü. Tonu 250 dolardan 4 bin dolara kadar değişen ürünlerle yaklaşık 20 milyon dolarlık değere ulaşan fuar, ‘sektörün en ağır fuarı’ olarak adlandırılıyor.

2018 yılında yapılan fuarın, dört gün boyunca Çin ve Hindistan başta olmak üzere 42 ülkeden, yurtiçinden ise 41 şehirden gelen 22 bin 765 profesyoneli doğal taş sektörünün firmaları ile buluşturduğunu kaydeden İlhan Ersözlü, fuarın Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği’nin (MADSİAD) katkılarıyla beş yıl gibi bir sürede önemli noktaya geldiğini dile getirdi.

“Fuar, sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katacak”

Fuarlarda her yıl sergilenen blok mermerlerin neredeyse tamamının fuar bitmeden satıldığını anımsatan İlhan Ersözlü, “Kıtalararası köprüyü kuran Bursa Blok Mermer Fuarı’nın, Tüyap yurtdışı ofislerinin çalışması ve BTSO’nun desteği ile Çin ve Hindistan başta olmak üzere sektörün önde olduğu 45’ten fazla ülkeden organize edilecek alım heyetlerini ağırlaması bekleniyor. Fuar, yurtiçinden 40’tan fazla şehirden beklenen profesyonel ziyaretçilerin katkılarıyla sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katacak” diye konuştu.

Ersözlü, katılımcı firmaların bu yılki fuar ön rezervasyonlarını 2018 yılında yapılan fuarda yaptıklarının da bilgisini verdi. Türkiye’nin önde gelen blok mermer üreticilerinden oluşan katılımcı firmaların fuardan memnun ayrıldığını ifade eden Ersözlü, fuarın; Tüyap Bursa Fuarcılık, BTSO ve MADSİAD iş birliğiyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hazırlandığını bildirdi.