Genç mühendis adaylarına 1 milyon TL burs bütçesi

Burs projesi, TİM Maden Sektör Kurulu’nu oluşturan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile YÖK işbirliğinde hayata geçirilecek. Sınavda ilk 50 bine giren öğrencilere aylık 2 bin 104 TL, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara aylık bin 52 TL, 65 bin ile 80 bin arasına girenlere de aylık 701 TL karşılıksız burs verilecek. Burs desteği 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanacak. Her eğitim ve öğretim yılı başında rakamlar güncellenecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilerden her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 not ortalaması istenecek. Bunun altında kalan öğrencilerin bursu kesilecek.
Üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinde maden, jeoloji veya cehver hazırlama mühendisliklerinden birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık asgari ücret tutarı üzerinden karşılıksız burs verilecek. Maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğinin algısını yükseltmek, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip insanlar yetiştirmek ve üniversite sınavında dereceye giren gençlerin bu bölümleri tercih etmesini sağlamak amacıyla TİM Maden Sektör Kurulu’nu oluşturan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile YÖK, önemli bir işbirliğine imza attı.
İşin niteliğini ve verimliliğini artıracak
TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, üniversite öğrencileri için oluşturdukları ve bu yıldan itibaren uygulanmaya konulacak olan burs projesinin önemine değindi. 2020-2021 eğitim öğretim-dönemi için ayırdıkları toplam burs bütçesinin 1 milyon TL olduğunu belirten Dinçer, “Hem enerji hem de hammadde olması nedeniyle madencilik faaliyetleri bütün sektörler için çok stratejik bir noktada bulunuyor. Türkiye maden zengini bir ülke ve buradaki gücümüzü yükseltmek ve daha katma değerli bir hale getirmek için geleceğimizi oluşturacak gençlere destek olmamız gerekiyor. Kamuda, özel sektörde veya üniversitelerde madencilik üzerine çalışacak olan gençler, hem işin niteliğini, hem de çapını ve verimliliğini artıracak” diye konuştu. Türkiye’nin ODTÜ, İTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül gibi bilinen eğitim kurumlarının da aralarında yer aldığı 20 üniversitede, 14 maden, 10 jeoloji ve 1 cevher hazırlama mühendisliği bölümü bulunuyor.