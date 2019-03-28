Habasit, pazar payını artırmaya odaklandı

28 Mart 2019

Merkezi İsviçre’de bulunan Habasit A.G. firmasına bağlı bir kuruluş olduklarını aktaran Habasit Kayış Satış Müdürü Tolga Kaynak, “2018’de yüzde 45’lik büyümeyle son beş yılın en iyi performansını gösterdik. Satışların yüzde 16’sını ihracat oluşturdu. Öncelikli hedefimiz, ürünlerimizin ve verdiğimiz montaj hizmeti kalitesini mümkün olduğunca çok tüketiciyle buluşturmak. Orta vadeli hedefimiz ise yüzde 30’luk bir pazar payına sahip olmak” dedi.

Tuzla Birlik OSB’de 3 bin 500 metrekarelik bir alanda üretim, satış ve satış sonrası montaj hizmeti verdiklerini kaydeden Tolga Kaynak, mermerin ağırlıkla yer aldığı Afyon-Denizli-Muğla bölgelerindeki talepleri hızlı karşılayabilmek adına iki yıl önce Denizli’de de bir servis merkezi kurduklarını bildirdi. Stoklarında yer alan ürün çeşidini her geçen gün artırdıklarını dile getiren Kaynak, ayrıca sahada montaj yapmak için gereken ekipman yatırımlarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak, “Bu anlamda mermer sektörü için geliştirilmiş özel preslerimiz, Habasit İtalya’daki mühendislerimiz tarafından dizayn ediliyor. İmalat ve montaj süreçlerinde ihtiyaç olan tüm makine, ekipman ve aletler, Habasit’in İtalya’da bulunan makine ve teknoloji birimleri tarafından tasarlanıp üretiliyor” diye konuştu.

“2018 yılında pazara üç yeni ürün sunduk”

İsviçre genel merkezlerinde, Ar-Ge çalışmaları için 2018 yılında 5 milyon İsviçre Frangı bütçe ayırdıkları bilgisini veren Tolga Kaynak, Ar-Ge ve üretim birimleri tarafından 2018’de özellikle doğal ve yapay taş sektörlerindeki farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen üç yeni ürünün pazara sunulduğunu duyurdu. Bunlardan birinin mermer ve granit plakaların parlatılmasında kullanılan ve üzerinde birbirine ters yönde konumlandırılmış dişler bulunan PVC esaslı ürün olduğunu ifade eden Kaynak, “Bir diğer yeni ürünümüz ise seramik sektörü için geliştirildi. Son olarak geliştirdiğimiz ürün ise kuvars plaka üretimine yönelik bir yenilik” şeklinde konuştu.

"İhracat pazarında ilk mermer bandı satışımızı gerçekleştirdik"

Mermer ve seramiğin, gelişime en açık sektörler olduğuna dikkat çeken Tolga Kaynak, “Bir yıl öncesine kıyasla 2018’de bu iki sektörde yaklaşık yüzde 300’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Öncelikli hedefimiz iç pazardaki talebi karşılamaktı, ancak geçen yıl ihracat pazarında ilk mermer bandı satışımızı da gerçekleştirdik. Aslında ihracat yapan makine üreticileri vasıtasıyla ürünlerimiz global pazarın birçok bölgesine ulaşıyor” ifadelerini kaydetti.