"İngiltere’deki kayıplardan küresel pazar da etkilenebilir"

01 Nisan 2019

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve kârlılık için Ar-Ge, ÜR-GE, verimlilik, kalite, çevre, geri kazanım ve markalaşma çalışmalarına daha fazla yoğunlaşması gerektiğini söyleyen İstanbul Mermerciler Derneği (İMD) Başkanı Zuhal Mansfield, ayrıca verimlilik için jeofizik yöntemlerle ocakların üç boyutlu renkli haritalarının çıkarılıp, yapılması gereken güçlendirme çalışmaları ve işletmeciliğinin reel verilere göre planlanması gerektiğini belirtti.

“Büyüyen pazarlar kayıplarını karşılamıyor”

Mermer ve doğal taş ihracatının en hızlı oranda arttığı bölgenin Afrika Kıtası olduğunu söyleyen Zuhal Mansfield, “Orta ve Güney Amerika’da küçük oranda kayıplar yaşansa da Kuzey Amerika ve Avrupa’da artışlar görülüyor. En önemli pazarımız olan Çin pazarındaki kayıplar nedeniyle Uzakdoğu ve Okyanusya pazarı küçülme eğilimi gösteriyor. Hindistan, Tayvan, Endonezya, Hong Kong, Avustralya gibi pazarlardaki artışlar Çin pazarındaki kayıpları karşılamaya yetmiyor” dedi.

“Global birçok proje Londra merkezli yönetiliyor”

Global inşaat sektörüne yön veren en önemli mimarlık ofislerinin bulunduğu Londra’nın mermer ve doğal taş ihracatı açısından stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Zuhal Mansfield, global birçok projenin Londra merkezli olarak yönetildiğini söyledi. Zuhal Mansfield, "Bu nedenle Dış Ticaret Müsteşarlığı desteğiyle 2018 yılında Londra’da Mermer-Seramik Türk Ticaret Merkezi açıldı. Söz konusu merkez, Londra’daki mimarlık ofisleri ve proje yönetim merkezleriyle yakın ilişki kurabilirse, sadece İngiltere pazarında değil, globaldeki önemli projelerde daha fazla Türk mermeri kullanma şansı artacak” diye konuştu.

Brexit ile İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde olmasına da değinen Zuhal Mansfield, “Bu süreç, Türkiye’nin İngiltere ile olan ticari ilişkilerinde de önemli bir rol oynayabilir. Çünkü şimdiye kadar İngiltere’ye yapılan ihracatı, AB gümrük mevzuatına göre yapıyorduk. Bundan sonraki süreçte belirsizliklere karşı çeşitli senaryolara karşı stratejiler ve hareket planları geliştirmezsek, söz konusu bu pazarda hazırlıksız yakalanabiliriz” dedi.

2017’de 17.2 milyar dolar olan İngiltere işlenmiş taş pazarının 2018’de 11.1 milyar dolara düştüğünü söyleyen Mansfield, “Bu düşüşün nedenleri detaylı olarak incelenmeli ve iyi analiz edilmeli. İngiltere pazarındaki güç ve etkinlik kaybımız, global pazarda da kayıplara sebep olabilir” diye konuştu.

“Enerji maliyetlerinde artış yaşanıyor”

Öte yandan ekonomik krize bağlı olarak inşaat sektöründeki küçülme ve iç pazarda talebin düşmesini sektör için önemli bir kayıp olarak nitelendiren Mansfield, “İç pazar talebinin düşmesi üzerine üretim yapan firmaların ihracat pazarlarına yönelmesi ve aşırı rekabet, ihracat fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Çin mermer blok pazarında daralma ve buna bağlı olarak blok ihracatında düşme yaşanıyor. Ayrıca ekonomik krizle özellikle enerji fiyatlarındaki aşırı artışlardan dolayı maliyetlerde yükselme ve iç pazarda tahsilat sorunları yaşanıyor” ifadesini kullandı.