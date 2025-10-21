İTÜ Maden Fakültesi’nde sorumlu madencilik konuşuldu

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya ve Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık katıldı.

Altın sponsorluğunu Yeniköy Kemerköy Enerji’nin üstlendiği etkinlikte, madenciliğin çevreyle uyumlu biçimde sürdürülebilir hale gelmesi, yeşil enerji dönüşümü ve çevresel rehabilitasyon başlıkları tartışıldı.

Prof. Dr. Mustafa Kumral, “Madenler olmadan hayat olmaz ama toprağın üstünü de korumalıyız. Bugün burada sektör, akademi ve öğrencilerin buluşması madenciliğin geleceği açısından çok kıymetli” dedi.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 raporuna atıfta bulunarak “Dezenformasyon, geleceğin en büyük riski” dedi.

Zeytin taşıma faaliyetleriyle ilgili yanlış bilgilerin kamuoyunda yaygınlaştığını belirten Işık, “Zeytin taşımak doğaya zarar değil, sürdürülebilirlik çabamızın bir parçasıdır. Bilimsel yöntemlerle 151 zeytin ağacını taşıyıp aynı bölgeye 300 yeni fidan diktik” ifadelerini kullandı.

Bilim rehberliğinde şeffaf madencilik

Işık, “Köyler yok olacak” iddialarının asılsız olduğunu vurgulayarak, “Kazı alanımız ruhsat sahasının sadece yüzde 3,7’si. Kimse yerinden edilmiyor” dedi.

Madenciliğin yalnızca üretim değil, bilgi paylaşımı ve çevre bilinci gerektiren bir süreç olduğunu belirten Işık, öğrencilere seslenerek, “Gerçekleri anlatmak da sorumlu madenciliğin bir parçasıdır. Bilimden, şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten asla uzaklaşmayın” mesajını verdi.