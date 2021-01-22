Kamu binalarında yerli yerine ithal taş kullanımı devam ediyor

Ankara’da inşaatı devam eden Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası’nda Türk doğal taşı yerine ithal doğal taşın tercih edileceğine dair haberler Türk doğal taş temsilcilerini üzdü.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, ülkemizin en önemli yapılarından biri olan bu projede yerli taş kullanılmasının Türk doğal taşının temsiliyeti noktasında önemli olduğunu söyledi.

Bugün 650’nin üzerinde farklı renk ve desen çeşitliliğine sahip Türkiye’nin aynı zamanda dünya doğal taş rezervinin büyük bir kısmına sahip olduğunu belirten Dinçer, “Türkiye özellikle mermer-traverten ihracatında dünyada birinci, doğal taş ihracatında ise üçüncü sıradadır. Yaklaşık 7 milyar dolar olan dünya mermer traverten pazarının yüzde 25’ini elinde bulunduran ülkemiz, her yıl yaklaşık 2 milyar dolara yakın ihracatı ile ekonomimize katkı sağlamakta ve bu vesile ile yerli firmalarımız büyüme, üretim, istihdam ve yatırımlara destek oluyor.” dedi.

Beyaz Saray’da Elazığ Vişnesi kullanıldı

Rengi ve kalitesi ile dikkat çeken Türk doğal taşının dünyanın pek çok ülkesinde tanınmış yapılarda kullanıldığını hatırlatan Dinçer, şunları söyledi: “Türk mermeri, farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kullanılmaktadır. Vatikan’ın en önemli kiliselerinden biri olan Saint Pierre kilisesinin girişindeki sütun ve kaplamalarda Afyon İscehisar mermerleri kullanıldı. ABD'de Beyaz Saray'da yetkililerin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ’da üretilen Elazığ Vişne’dir. Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu ve ABD Temsilciler Meclisi Elazığ vişnenin kullanıldığı diğer mekânlardır. Hollanda’da bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde ve dünyanın en önemli eğlence merkezlerinden Disneyland’da 18 bin metrekare Türk mermeri yer alırken; dünyanın dört bir yanındaki pek çok lüks otelin ıslak zeminlerinde Türk mermeri tercih ediliyor. Hal böyleyken kendi kamu kurum ve kuruluşlarımızın binalarında ithal taş kullanılması yerli üreticilerimizin tepkisini çekeceği gibi, taşımızın uluslararası alandaki algısını da olumsuz etkileyecek.”