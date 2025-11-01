Kanada’dan nadir toprak elementi hamlesi, Çin'e karşı yeni cephe açıldı

Kanada hükümeti, G7 ülkeleriyle Toronto’da yapılan iki günlük toplantının ardından 25 kritik maden yatırımı ve tedarik anlaşması duyurdu. Bu projelerin toplam değeri 6,4 milyar Kanada doları (4,6 milyar ABD doları) olarak açıklandı.

Enerji Bakanı Tim Hodgson, ülkenin “Savunma Üretim Yasası”nı kullanarak maden stoklamaya başlayacağını söyledi. Bu adım, ABD’nin ulusal güvenlik yasalarıyla iç tedarikini güçlendirmesiyle benzerlik taşıyor.

Hodgson, “Bu, Kanada’nın kendi savunma stoku rejimini başlatmasına ve çok taraflı stoklama çabalarına destek vermesine imkân tanıyor.” dedi.

Batı bloğu “maden kulübü” kuruyor

Toronto’daki G7 toplantısında, “alıcılar kulübü” olarak tanımlanan yeni bir kritik maden ittifakı kurulması kararlaştırıldı. Bu girişim, Avustralya ve Japonya’nın ABD ile yaptığı nadir toprak anlaşmalarına benzer şekilde, çok taraflı üretim ağını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping, nadir toprak elementi ihracatına ilişkin bir yıllık uzlaşma sağlamış olsa da, Çin hâlâ küresel tedarik zincirinin ana hâkimi konumunda. Bu nedenle hem AB hem de ABD, cep telefonlarından elektrikli araçlara kadar birçok sektörde kullanılan kritik mineralleri stoklama stratejileriyle güvence altına almaya çalışıyor.

Skandiyum tesisi çok taraflı destek alacak

Duyurulan anlaşmalara göre, Norveçli Vianode, Ontario’da EV bataryaları için sentetik grafit tesisi kuracak; Rio Tinto’nun Quebec’teki skandiyum tesisi çok taraflı destek alacak.

Kanada hükümeti, üreticilere önceden belirlenmiş fiyat garantisi vererek yatırımları teşvik edecek. Ayrıca Nouveau Monde Graphite, Japonya’dan Panasonic ve Lüksemburg merkezli Traxys ile tedarik anlaşmaları yaptı.