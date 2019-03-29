Kromaş, 5 milyon euroluk yatırımla yeni tesis kuruyor

29 Mart 2019

Mermer plakaları eskitme makine ile prosesleri, mozaik eskitme, kırık ve değerli taş şekillendirmenin yanı sıra parlatma işlemlerinde hizmet veren Kromaş, yüksek kapasiteli makineler üretiyor. Üzerinde çalıştıkları fabrika projesinde son aşamaya geldiklerini aktaran Kromaş Genel Müdürü Tayfun Sığırtmaç, “Bu yıl içinde başlamayı planladığımız yeni fabrika yatırımı için 5 milyon euro’nun üzerinde bütçe ayırdık. Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alanıyla modern bir tesis olacak. Ayrıca tesiste, mermer makineleri için özel bir montaj hattımız da yer alacak” dedi.

Yüzey işlem alanında başta mermer olmak üzere otomotiv, kapı-pencere, mobilya, beyaz eşya, kuyumculuk, döküm, dövme gibi birçok sektöre hizmet verdiklerini bildiren Tayfun Sığırtmaç, 2014 yılından bu yana yüzey işlem sektörünün globalde önde gelen Rösler Grup çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Üretim faaliyetlerini İstanbul Silivri tesislerinde gerçekleştirdiklerini açıklayan Sığırtmaç, ayrıca Bayrampaşa’daki 550 metrekarelik satış ofislerinin bulunduğunu kaydetti.

Mermer sektöründeki makine parkında önemli iyileştirmeler yaptıkları bilgisini veren Sığırtmaç, “Eskitme, dekoratif ve değerli taşların şekillendirilmesi ve yüzey eskitme işlemleri için farklı tip ve modelde yüzey işlem makinelerimiz mevcut. Türkiye’nin doğal taş eskitme makineleri grubunda tek parça en büyük boyutu işleyebilecek makinesini birkaç yıl önce geliştirmiştik. VMY2400 serisi makinede, aynı anda 90x90 santimetre boyutlarında 18 parça mermer plaka eskitme işlemine tabi tutulabiliyor. Bu makinemizi Marble’da sergileyeceğiz” diye konuştu.

2018 yılını yüzde 50 ciro artışıyla kapattı

Firma olarak 2018 yılını yüzde 50’nin üzerinde bir ciro artışı ile kapattıklarını, bu yıl ise ciroda yüzde 30 büyüme hedeflediklerini dile getiren Tayfun Sığırtmaç, yerel seçimler nedeniyle iç pazarında yaşanan belirsizliğin kalkması ile iç talebin artacağını ve yeni bayi yapılanmaları paralelinde dış talepte bekledikleri artışların da pozitif etkisi ile ciroda hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti.

Diğer taraftan Ortadoğu ve doğal taş sektörünün güçlü olduğu Avrupa ülkelerinde Rösler’in global networkünü de kullanarak satış ağlarını artırdıklarına değinen Sığırtmaç, “Kromaş markası ile makinelerimizi özellikle yurtiçi pazara ve mermer sektörünün güçlü olduğu ülkelere satıyoruz. 2018 yılı ihracatımızın satışlara oranı yüzde 45 bandında oldu” şeklinde konuştu.

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerine dikkat çeken Sığırtmaç, 2018’de bütçelerin yüzde 3’ünü yeni makine, proje ve proses geliştirmek için kullandıklarını vurguladı. Sığırtmaç, “Ciromuzun yaklaşık yüzde 10’luk kısmını son dört yılda geliştirdiğimiz makine grupları oluşturuyor” dedi.