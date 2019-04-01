“Maden izin süreçleri hızlandırılmalı”

01 Nisan 2019

Türk doğal taş sektörünün en büyük zenginliğinin desen ve renk çeşitliliği olduğunu söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, global ölçekte moda olan her renk mermerin Türkiye’de bulunduğunu belirterek, “Bu avantajımızdan azami şekilde faydalanabilmemiz için maden çıkartma ve pazarlama izinlerinin hızlandırılmasını istiyoruz” dedi.

“Sorunların başında izin süreçleri geliyor”

Doğal taş sektörünün en önemli özelliğinin dünyadaki modayla ilişkili olması diyen Kaya, “Yani bir renk moda olur, 7-8 yıl sonra modası geçtiği anda artık onu satamazsınız. Türkiye işte bu noktada önemli bir avantaja sahip. Dünyanın en müthiş renk seleksiyonuna sahibiz. Modaya uygunlukta sorun yaşamıyoruz. Bizim en büyük avantajımız renklerimiz ama en büyük sıkıntımız da tam olarak burada başlıyor. Bir taş moda oluyor ama biz bunu sahaya sunmak için en az iki yıl uğraşıyoruz. Sektörümüzün önemli sorunlarından olan izin süreçlerinin ivedilikle çözülmesi sektörün gelişimi için çok önemli” diye konuştu.

“Xiamen Fuarı, Marble için umutlarımızı artırdı”

Türkiye’ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran, global rezervlerin yüzde 35’ine sahip Türk doğal taş sektöründe mart ayında çifte fuar heyecanı yaşadığını belirten Kaya, dünyanın en büyük doğal taş fuarı olarak kabul edilen Çin’deki Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na 150 firmayla katıldıklarını kaydederek, “Mart ayında ikinci durağımız ise dünyanın ikinci büyük fuarı konumuna gelen İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı oldu” dedi.

Ekonomide yaşanan krizin küresel olduğuna dikkat çeken Kaya, “Bu krizin yansımalarından en çok etkilenen ülkelerden birisi Türkiye. Marble Fuarı’nda yerlerin boş kalma kaygısını taşırken, inanılmaz bir taleple karşılaştık. 6-9 Mart tarihleri arasında Xiamen Fuarı’na gittik. Doğal taşlarla ilgili sektörün planlarını yapmasının iki kriteri bulunuyor. Xiamen Fuarı iyi gitmişse İzmir’in kötü geçme ihtimali yok. Hatta Xiamen biraz sönük bile geçse Ortadoğu ve Avrupa’nın bizi merkeze alması nedeniyle Marble Fuarı daha başarılı oluyor. Xiamen Fuarı’nda beklediğimizin üzerinde ilgiyle karşılaştık. Bu da Marble’ın iyi geçeceğiyle ilgili umutlarımızı önceden artırdı” diye konuştu.

“İnadına üretim, inadına ihracat”

EMİB olarak iki tane UR-GE projesi yürütüklerini söyleyen Başkan Mevlüt Kaya, şunları söyledi: “Bu projeler kapsamında Hindistan ile başladığımız sektörel ticaret heyetlerine önümüzdeki süreçte İtalya, Dubai, ABD, İngiltere başta olmak üzere hedef pazarlarımızda devam edeceğiz. Bizim sloganımız, ‘inadına üretim, inadına ihracat’ olarak belirlendi. İçinde bulunduğumuz krizlerden çıkmanın olmazsa olmazı ihracat. Sektörümüzün hiç ithal girdisi yok, tümüyle yerli üretim. En büyük ihraç pazarımız Çin’in ekonomisi ABD ile yaşadığı ticaret savaşları nedeniyle duraksadı. Ama iki ülke masaya oturdu. Yakın gelecekte anlaşacaklarına inanıyoruz. Ticaret savaşlarının bitmesi sonrasında Çin ekonomisinde çarkların daha hızlı dönmeye başlayacağını göreceğiz. Bu durum da Türk doğal taş sektörün lehine sonuçlar doğuracak.”